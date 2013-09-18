ساخت جاده قزوین به تنکابن 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه شورای برنامه ریزی استان که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای پروژه جاده قزوین، الموت به تنکابن اظهارداشت: این راه از بزرگترین راههای استان است که با شتاب قابل قبولی در حال اجراست و در مسیری صعب العبور قرار است ارتفاعات دو هزار و سه هزار استان مازندران را شکافته و ارتباط دو استان مهم را برقرار می کند.



وی افزود: طول این محور 148 کیلومتر است که 62 کیلومتر آن تا سه راهی شهرک در محور الموت با سه پیمانکار در حال اجراست که 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 52 کیلومتر بعد از این محور هم به پیمانکار قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده که در حال اجراست.





این مسئول بیان کرد: در این مسیر 22 دستگاه تونل به مسافت 11 کیلومتر که یکی از بهترین تونل های این مسر به طول چهار کیلومتر با 9 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: یکی از دغدغه های مسئولان استان تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه بود که با پیگیری های انجام شده از طریق فروش سهام فولاد خوزستان بخشی از اعتبارات تامین شده که موجب می شود این طرح در زمان کوتاهتری اجرایی شود.





کاهش 180 کیلومتری مسیر قزوین، مازندران



حبیبی گفت: با ساخت این جاده ضمن کاهش 180 کیلومتری مسیر، کاهش مصرف سوخت و زمان سفر به رونق گردشگری استان هم کمک شده و محور الموت از بن بست خارج خواهد شد.



پیشرفت 65 درصدی گازرسانی به الموت



این مسئول بیان کرد: در حال حاضر 65 درصد مناطق روستایی استان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند و پروژه گازرسانی به مناطق الموت و طارم در حال حاضر به عنهوان یکی از کارهای مهم زیربنایی استان برای افزایش سطح رفاه عمئومی در دست اجراست.



وی گفت: طرح گازرسانی به الموت با اجرای 70 کیلومتر شبکه تعداد 100 روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد و 100 میلیارد تومان اعتبار آن است که فاز اول آن تا رجایی دشت با انجام 50 درصد عملیات خاکی و انتخاب پیمانکار دوم عملیاتی شده است.





حبیی اظهارداشت: گازرسانی به طارم هم با 120 کیلومتر طول شبکه، قادر است یک شهر و 11 روستا را تحت پوشش قرار دهد که با پیش بینی 100 میلیارد تومان اعتبار در حال حاضر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



این مسئول اظهارامیدواری کرد با اجرای این دو پروژه مهم گام ارزشمندی در ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم منطقه برداشته شود.

