30 درصد مردم استان قزوین تحرک بدنی مناسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسکویی روز چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح جامع سلامت کشور انتخاب شده که بر اساس اهداف سازمان بهداشت جهانی(WHO) تا سال 2020 باید با برنامه ریزیهای مناسب خطر مرگ در بیماری های قلبی، عروقی، دیابت تا 25 درصد، مصرف الکل تا 10 درصد و بیماری های کم تحرکی تا 10 درصد کاهش پیدا کند تا نگرانیها برطرف شود.



وی افزود: کاهش 30 درصدی مصرف دخانمیات و نمک، 25 درصدی فشار خون و 50 درصدی فشار خون در افراد در طرح سلامت دیده شده تا اهداف سازمان بهداشت جهانی هم محقق شود.





رتبه اول بیماری دیابت در زنان قزوین



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: متاسفانه برخی آمارها در استان نگران کننده است که در این میان در بیماری دیابت در زنان رتبه اول و در مردان رتبه دوم کشوری هستیم و در میزان قند خون مردان با 97.9 درصد رتبه دهم و زنان با 98.8 درصد رتبه پنجم کشوری را دارند.



اسکویی تصریح کرد: در چاقی زنان رتبه چهارم و مردان رتبه 14 هستیم و 30 درصد مردان قزوین تحرک بدنی ندارند که نگران کننده است.



وی بیان کرد: 13 درصد جمعیت بالای 15 سال استان قزوین سیگاری هستند و اولویت علت مرگ و میر در استان با اختصاص رقم 40 درصدی به بیماریهای قلبی و عروقی اختصاص دارد که در حال افزایش است و پیش بینی می شود در 10 سال آینده با رسیدن به مرز 50 درصد از هر دو مرگ یک مورد ناشی از این بیماری باشد.





اسکویی اظهارداشت: در حال حاضر بیماری سرطان با 13 درصد، در رتبه دوم و سوانح جاده ای با 11.5 درصد در رتبه سوم مرگ و میرهای استان قزوین قرار دارد که این شاخص ها باید تغییر کند.



مرگ 346 نفر در سوانح جاده ای استان قزوین



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در ادامه بیان کرد: در سال 85 تعداد تلفات سوانح جاده ای استان 553 نفر بود که در سال 90 این تعداد به 346 نفر کاهش یافت اما هنوز هم این میزان بالا و نگران کننده است.



اسکویی یاداورشد: در سال 85 تعداد 488 نفر به دلیل بیماری سرطان فوت کردند که این آمار در سال 90 به 725 نفر رسید که روزانه دو نفر در استان جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند که لازم است تفکراتی در استان شکل بگیرد تا مردم خودشان تامین سلامت را جدی بگیرند و با تحرک بالا و تغییر شیوه های زندگی، نوع تغذیه و توجه به قوانین رانندگی به افزایش سلامت فردی و جامعه کمک کنند.



کاهش دخانیات/ شیرینی و استرس ضامن سلامت



این مسئول بهداشتی اظهارداشت: کاهش میزان مصرف دخانیات، شیرینی و غذاهای ناسالم و افزایش تحرک بدنی و ورزش و اصلاح شیوه زندگی می تواند ضریب سلامتی در استان را بالا ببرد که در حال حاضر در قزوین شاخص امید در زندگی برای زنان 74 سال و مردان 72 مردان است که با رسیدن به شاخص های تعریف شده در سازمان بهداشت جهانی این میزان باید به 80 سال افزایش یابد.





اسکویی گفت: طرح جامع سلامت از چهار سال قبل در استان به عنوان پایلوت آغاز شده و از استانهای پیشرو در این زمینه هستیم که هدف آن ارتقاء عادلانه شاخص های سلامت در همه مناطق استان قزوین است.



وی افزود: با اجرای این طرح تا سال 1404 قزوین یکی از استانهای شاخص و برتر کشور در حوزه سلامت و بخش های روانی، جسمی، اجتماعی و معنوی خواهد بود.



اسکویی یادآوشرد: با راه اندازی اندیشگاه سلامت در استان قزوین زمینه انتقال تجربیات در حوزه سلامت فراهم شده و با فعال شدن 52 پیام گذار سلامت تاکنون 14 تفاهم نامه امضاء شده و تشکیل مرکز اسناد راهبردی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تاکنون 400 فیکسچر هم برای تبلیغ در مناطق مختلف استان نصب شده است.