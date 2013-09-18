گرامیداشت لوچیانو پاواروتی 6 سال پس از مرگش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، هر چند سال 2007 جایزه یک عمر دستاورد جوایز کلاسیک بریت به پاواروتی تعلق گرفت اما او پیش از دریافت این جایزه درگذشت.

امسال اهداکنندگان جوایز کلاسیک بریت اعلام کرده اند با اهدای این جایزه یاد پاواروتی را گرامی می‌‌دارند.

بیوه او نیکولتا منتوانی-پاواروتی این جایزه را از سوی همسر فقیدش در مراسمی که ماه آینده برگزار می‌شود، دریافت خوهد کرد.

همسر وی گفت: این فوق‌العاده است که صنعت موسیقی به این ترتیب قصد قدردانی از پاواروتی را دارد به ویژه این که ما در این دوره در حال تهیه مقدمات پنجاهمین سال خوانندگی او با انتشار اولین صفحه موسیقی اش هستیم.

او گفت: زیباست که جوایز کلاسیک بریت کمک می‌کند تا یاد همسرم با اهدای این جایزه زنده بماند.

جوایز بریت به هنرمندانی که تاثیری مهم بر موسیقی جهانی داشته‌اند، اهدا می‌شود. امسال هانس زیمر نیز برای مشارکت بی نظیرش در موسیقی جهان، جایزه کلاسیک بریت را دریافت می کند. نیولا برندتی نوازنده پیانو، لانگ لانگ پیانیست و لودوویک اینودی نوازنده پیانو و آهنگساز از دیگر دریافت‌کنندگان این جایزه خواهند بود.

امسال در پنجاهمین سال حضور پاواروتی در تلویزیون بریتانیا، صفحه موسیقی این موسیقیدان منتشر می‌شود.

این جوایز دوم اکتبر در لندن اهدا خواهد شد.

این خواننده ایتالیایی که به یکی از برترین چهره‌های اپرا در جهان بدل شد، بر اثر سرطان پانکراس درگذشت.