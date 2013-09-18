اکبری به فینال وزن 74 کیلوگرم رسید/ قهرمانی زودهنگام آزادکاران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد جهان در حالی امشب در مجارستان به پایان می‌رسد که عزت‌الله اکبری ملی پوش وزن 74 کیلوگرم ایران توانست "رشید قربانف" کشتی‌گیر مطرح ازبکستانی را با نتیجه 4 بر 3 شکست دهد و راهی فینال این وزن شود.

اکبری در نمایشی غرور آفرین از ابتدای کشتی‌های امروز توانست حریفانش از مولداوی، گرجستان، کوبا و ژاپن را شکست دهد و به نیمه‌نهایی راه یابد که در این مرحله هم با اقتدار بر حریف ازبک چیره شد و به فینال رقابتهای جهانی رسید. "جوردن باروفس" آمریکای حریف اکبری در دیدار پایانی این وزن است.

اکبری با این پیروزی توانست ضمن راهیابی به فینال این وزن، باعث قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان نیز شود.

تیم ایران با صعود کشتی‌گیر وزن 74 کیلوگرم ایران به دیدار نهایی (با احتساب کسب مدال نقره توسط اکبری) جمع امتیازات خود در این رقابتها را به 46 رساند و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت زیرا نماینده روسیه در این وزن حذف شد و روس‌ها نتوانستند در رقابت امتیازی از ایران پیشی بگیرند.