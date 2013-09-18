اکبری با شکست حریف کوبایی به یک چهارم رسید/ حذف نماینده روسیه!

به گزارش خبرنگار مهر، در پیکارهای روز سوم و پایانی چهل و چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که از عصر امروز با پیکار مدعیان وزن 74 کیلوگرم در بوداپست مجارستان آغاز شده ، عزت‌الله اکبری در سومین دیدار خود برابر بلانکو مورا از کوبا به پیروزی دست یافت.

اکبری در این دیدار موفق شد این حریف کوبایی را با نتیجه 5 بر 2 از پیش رو بردارد و راهی مرحله یک‌چهارم شود. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف تاکاتانی کشتی‌گیر ژاپنی برود.

در سمت دیگر جدول، جوردن باروفس موفق شد "نارسینگ پانچام" از هند را شکست دهد. پیروزی نماینده 74 کیلوگرم آمریکا باعث شد "کاهابر هوژبتی" نماینده روسیه که در مسابقات این وزن مغلوب حریف هندی شده بود، از دور مسابقات حذف شود.

رقابتهای كشتي آزاد قهرمانی جهان در حالی امشب در بوداپست مجارستان به پايان می‌رسد كه تيم ايران در روزهای گذشته توسط حسن رحيمی و رضا يزدانی در اوزان 55 و 96 كيلوگرم صاحب مدال طلا شد و مسعود اسماعيل‌پور و احسان لشگری هم در اوزان 60 و 84 كيلوگرم به مدال برنز دست يافتند. ضمن اينكه مهدی تقوی و كميل قاسمی نيز از دور رقابتها حذف شدند.