صعود گوانگژو با برتری پرگل برابر لخویا/ کاشیوا نماینده عربستان را حذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه در منطقه غرب آسیا به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم گوانگژو اورگرانده چین دست به کار بزرگی زد و برابر میزبانش لخویا قطر به پیروزی 4 بر یک دست یافت. این تیم چینی که در بازی رفت هم با 2 گل نماینده قطر را شکست داده بود، در مجموع با برتری 6 بر یک راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد.

در این مسابقه که در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه برگزار شد، لئوناردو کونکا (15)، الکسیون (16 و 77) و لوئیس سیلوا (31) برای تیم گوانگژو اورگرانده چین و نام تائه هی (51) تک گل لخویا را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار امشب تیم‌های الشباب عربستان و کاشیوا ریسول ژاپن به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند اما با توجه به تساوی یک بر یک دو تیم در بازی رفت، تیم کاشیورا ریسول ژاپن به خاطر گل‌های به ثمر رسانده بیشتر در زمین حریف، به عنوان آخرین تیم به جمع 4 تیم برتر فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه ملک فهد برگزار شد، نایف هزازی (10) و حسن مواذ فلاته (85) برای الشباب عربستان گلزنی کردند و کواک تائه هوی (13- گل به خودی) و ناویا کوندو (73) گل‌های کاشیورا ریسول را به ثمر رساندند.

بر این اساس برنامه مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شکل زیر مشخص شد:

چهارشنبه - 03/07/92

* اف سی سئول کره‌جنوبی - استقلال ایران

* کاشیوا ریسول ژاپن - گوانگژو اورگرانده چین

چهارشنبه - 10/07/92

* استقلال ایران - اف سی سئول کره‌جنوبی

* گوانگژو اورگرانده چین - کاشیوا ریسول ژاپن