به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین جشنواره فناوری نانو 13 تا 17 مهرماه، کارگاههای آموزشی و تخصصی مرتبط با این فناوری نیز برگزار میشود.
این کارگاهها به صورت کاربردی و در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان، کارشناسان و دانشجویان در انجام پروژههای مرتبط با فناوری نانو برگزار خواهد شد.
نانو کامپوزیتهای پلیمری و تحولات صنعتی، رویکردهای نوین در نانو زیست فناوری، رویکردهای صنعتی در لایه نشانی، جنبههای صنعتی نانومغناطیس، کابرد میکروسکوپ SEM در آنالیز مواد، اسپکتروسکوپی نانومواد و اصول ایمنی در آزمایشگاههای نانوفناوری از جمله عماوین این کارگاهها است.
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