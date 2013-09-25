  1. دانشگاه و فناوری
۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

بررسی جنبه‌های صنعتی نانو مغناطیس در جشنواره نانو

بررسی جنبه‌های صنعتی نانو مغناطیس در جشنواره نانو

همزمان با برگزاری ششمین جشنواره نانو فناوری رویکردهای نوین در نانو زیست فناوری و جنبه‌های صنعتی نانومغناطیس مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین جشنواره فناوری نانو 13 تا 17 مهرماه، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با این فناوری نیز برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها به صورت کاربردی و در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان، کارشناسان و دانشجویان در ‏انجام پروژه‌های مرتبط با فناوری نانو برگزار خواهد شد.

نانو کامپوزیت‌های پلیمری و تحولات صنعتی، رویکردهای نوین در نانو زیست فناوری، رویکردهای صنعتی در لایه نشانی، جنبه‌های صنعتی نانومغناطیس، کابرد میکروسکوپ SEM در آنالیز مواد، اسپکتروسکوپی نانومواد و اصول ایمنی در آزمایشگاه‌های نانوفناوری از جمله عماوین این کارگاه‌ها است.

کد مطلب 2142644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار