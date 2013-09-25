به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین جشنواره فناوری نانو 13 تا 17 مهرماه، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با این فناوری نیز برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها به صورت کاربردی و در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان، کارشناسان و دانشجویان در ‏انجام پروژه‌های مرتبط با فناوری نانو برگزار خواهد شد.

نانو کامپوزیت‌های پلیمری و تحولات صنعتی، رویکردهای نوین در نانو زیست فناوری، رویکردهای صنعتی در لایه نشانی، جنبه‌های صنعتی نانومغناطیس، کابرد میکروسکوپ SEM در آنالیز مواد، اسپکتروسکوپی نانومواد و اصول ایمنی در آزمایشگاه‌های نانوفناوری از جمله عماوین این کارگاه‌ها است.