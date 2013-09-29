آزادی مدیر شرکت اسکانیا با قرار وثیقه/ اتوبوس مشکل فنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی روز یکشنبه در همایش ایمنی نیروهای مسلح اظهار داشت: در ابتدای دهه 80 ، 4 میلیون خودرو در خیابانهای کشور تردد می کردند که این آمار در ابتدای دهه 90 ، 4 برابر شد.

بر اساس آمارها در حال حاضر 24 میلیون و 628 هزار خودرو در جاده های کشور تردد می کنند. این در حالی است که در سال 81 ، 13 میلیون راننده دارای گواهینامه بودند اما با رشد 87 درصدی این آمار امروز به بیش از 32 میلیون نفر رسیده است.

وی با اشاره به آمار تصادفات و تلفات در کشور افزود: در سال 80، 19 هزار نفر جانشان را در تصادفات از دست دادند که این آمار با بی دقتی و کم کاری برخی دستگاهها به 28 هزار نفر رسید. از این سال به بعد پلیس با کنترل شدید روی حمل و نقل جاده ای و خودروها توانست روند افزایشی تصادفات را معکوس کند.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در حال حاضر تلفات نسبت به سال 85 ، 44 درصد و میزان تلفات نیز با 39 درصد کاهش به 19 هزار نفر رسیده است.

مومنی افزود: در سال 85 ایران جزو رتبه های اول تلفات رانندگی بود اما با تلاش پلیس امروز به رتبه های میانگین رسیده ایم. دهه 80 حوزه تصادفات پرفراز و نشیب بود اما با تمرکز و فرهنگ سازی و آموزش و افزایش نظارت ها تلاش کردیم تلفات کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به حادثه اتوبان تهران - قم اظهار داشت: اتوبوس اسکانیا مشکل فنی دارد و مدیر این خودروسازی نیز امروز با قرار وثیقه آزاد است بدون تعارف می گویم این شرکت و مسئولانش باید تلاششان را برای رفع مشکلات فنی بکار گیرند. پلیس تا آخر از حقوق مردم دفاع می کند.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه امروز 50 درصد تلفات در حین انتقال به بیمارستان رخ می دهد افزود: موضوع امداد و نجات بسیار مهم و حائز اهمیت است. 50 درصد کشته ها در سر صحنه بوده و 50 درصد نیز حین انتقال است. این در حالی است در کشورهای توسعه یافته این میزان 20 درصد است.

مومنی در پایان از دستگاههای مسئول در حوزه راهیان نور که باعث شد امسال هیچ اتفاقی رخ ندهد، تشکر کرد.