به گزارش خبرگزاری مهر، حمید زینی زاده در گفتگو با سایت باشگاه تراکتورسازی در خصوص مسائل مختلف این باشگاه و همچنین اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی صحبت کرده است. زینی زاده در این مصاحبه اعلام کرده که حداقل پنج، شش بازیکن دیگر از تراکتورسازی می‌توانستند به تیم ملی دعوت شوند و بهتر است کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی به جای تماشای لیگ‌های خارجی، لیگ برتر ایران را با دقت تماشا کند! متن صحبت‌های زینی زاده به شرح زیر است:

آقای زینی زاده از آخرین وضعیت تیم بگویید.

خوشبختانه تیم پس از کش و قوس های فراوان بالاخره به انسجام لازم رسیده است، ترکیب اصلی بازیکنان تا حدودی مشخص شده و اگر تغییرات اساسی در ترکیب شکل نگیرد مطمئنا نتایج ایده آلی را کسب خواهیم نمود. با توجه به بازی حساسی که مقابل تیم فولاد داریم می‌توانیم با کسب نتیجه در این بازی خود را به صدر جدول نیز برسانیم.

در خصوص جذب بازیکنان جدید چه برنامه ای دارید؟

جلالی بعد از سه بازی آینده فهرست بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه ارائه می‌کند و همچنین فهرست بازیکنان مازاد را به ما اعلام می‌کند و ما هم بر اساس نظر سرمربی هر بازیکنی که نیاز باشد را جذب تیم خواهیم نمود تا با درخشش در نیم فصل دوم بتوانیم نتایج مورد دلخواه را کسب نماییم.

بعضی از بازیکنان به نیمکت نشینی اعتراض می‌کنند. در این خصوص چه نظری دارید؟

همه می‌دانیم فقط 11 نفر در زمین مسابقه می‌توانند حضور داشته باشند و سرمربی مطمئنا برای نتیجه گیری بهترین بازیکن‌ها را در زمین به کار می‌گیرد. باید بازیکنانی که نیمکت نشین شده اند خود را نشان دهند تا بتوانند به ترکیب اصلی برسند. مطمئنا نیمکت نشینی بازیکنان دلایل فنی دارد.

لیست تیم ملی اعلام شده است و تراکتور تنها دو بازیکن در این لیست دارد. در این خصوص توضیح دهید.

ما پتانسیل بالایی در تیم خود داریم و بر این اساس امیدوار بودیم حداقل 4-5 سهمیه در تیم ملی داشته باشیم. بازیکنانی مثل محمد نصرتی، مرتضی اسدی، ایرانپوریان و حتی میلاد فخرالدینی در خط دفاع و بازیکنانی چون مهدی کیانی و علی کریمی که عملکرد خیلی خوبی داشته اند می‌توانستند در لیست آقای کی‌روش باشند که متاسفانه چنین نشده است. نظر کادرفنی تیم ملی محترم است ولی این بازیکنان می‌توانستند به تیم ملی کمک کنند. کاش کادر فنی تیم ملی به جای بررسی عمیق لیگ‌های خارجی و بازیکنان ایرانی الاصل به همین لیگ داخلی کشور توجه عمیق داشت. مطمئنا بازیکنان شایسته زیادی وجود داشت که می‌توانستند در لیست تیم ملی باشند.

بحث اخراج کاظمیان در رسانه مطرح شده است. این موضوع صحت دارد؟

جلالی در خصوص مصاحبه کاظمیان با من صحبت کرده است ولی ما نتیجه را به بازگشت تیم از مرخصی موکول کرده ایم و پس از شروع تمرینات در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد . ولی ماندن یا رفتن بازیکنان صرفا در نیم فصل انجام خواهد شد.

و مشکل همیشگی در خصوص داوری ها ...

اشتباهات داوری جزئی از بازی است و ما به این حرف اعتقاد داریم چرا که خطای دید، فشار سکوها، رسانه و غیره می‌تواند در عملکرد داور تاثیر منفی داشته باشد، ولی وقتی اشتباهات فاحش در بازی انجام می‌شود و نتیجه بازی دستخوش تغییر می‌شود این امر پسندیده نیست و ما هیچ وقت در این خصوص کوتاه نمی‌آییم چون حق تیم ضایع می‌شود. باید کمیته داوران در این خصوص هوشیار باشد و داوری‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارزیابی شوند و اقدامات بازدارنده در این خصوص انجام گیرد تا شاهد این اشتباهات فاحش در مسابقات نباشیم. باید با داورانی که به عمد اشتباه می‌کنند به جدیت برخورد شود تا رقابتی سالم را در لیگ برتر شاهد باشیم.

جدیدا بحث تبانی در لیگ ها مطرح شده است. در این خصوص توضیح دهید.

بحث تبانی در مسابقات فوتبال بیشتر در لیگ‌های دسته پایین‌تر مطرح است، چون اقدامات کنترلی کمتری وجود دارد و از طرفی تیم‌ها انگیزه زیادی دارند تا به هر نحوی شده به لیگ برتر برسند و این زمینه فساد را فراهم می‌کند. فدراسیون باید به کلیه نفرات حاضر در فوتبال آموزش‌های لازم را بدهد ، کارگاه هایی در این زمینه برگزار نماید تا روحیه پهلوانی و جوانمردی ترویج یابد. مطمئنا وجود چنین روحیه ای ریشه فساد در فوتبال را خواهد خشکاند.

در خصوص داوری اخیر محسن قهرمانی و بحث های پیرامون آن چه نظری دارید؟

قهرمانی در بازی اول ما مقابل تیم پرسپولیس اشتباهات فاحش و تاثیرگذاری داشت. پنالتی و اخراج اسدی، خطای مشهود دهنوی روی کریمی که همان نوع خطا در بازی سپاهان و پرسپولیس به این شکل صدا نمود باعث گردید تا این داور 4 بازی از قضاوت محروم گردد. فصل گذشته در بازی تراکتورسازی و استقلال محسن ترکی اشتباه فاحش داشت و توپی که به سینه حاج صفی برخورد کرده بود را هند و پنالتی اعلام نمود، پیرو آن باشگاه اعتراضات خود را به کمیته داوران کرد ولی این کمیته کار چندانی نکرد و در جواب بخشش کارت قرمز حاج صفی آن را مغایر با قانون اعلام کردند ولی دیدیم پس از بازی پرسپولیس و سپاهان کارت قرمز بازیکن پرسپولیس بخشوده شد. ما همیشه از مجاری قانونی خواسته‌های خود را پیگیر هستیم و اهل گرد و خاک رسانه ای نیستیم. اخیرا دوباره با سازمان لیگ مکاتبه داشته ایم که شرایط را به نحوی تدبیر نمایند که تیم‌ها از اشتباهات داوری ضربه نبینند و حقی ناحق نگردد.

در آخر بازی حساس مقابل فولاد خوزستان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

من از همه هواداران می‌خواهم روز جمعه برای بازی با فولاد به استادیوم بیایند تا پس از چند هفته شاهد پرشدن کامل استادیوم باشیم چراکه این بازی اهمیت بسیار بالایی برای ما دارد و مطمئنا نتیجه گیری در این بازی ما را به صدر جدول می‌رساند که در این میان نقش هواداران بسیار موثر می‌باشد. ما با درخشش در سه بازی اخیر می‌توانیم به قهرمانی نیم فصل مسابقات برسیم و با روحیه تمام نیم فصل دوم را ادامه دهیم. هواداران فهیم‌مان باید تا دقیقه 90 از تیم حمایت کنند تا بهترین نتایج را کسب نماییم ، ما با حمایت این هواداران می‌توانیم به بهترین ها برسیم.

