قیمت تریاک در ایران 400 و در آمریکا 32 هزار دلار/ 175 هزار هکتار مزرعه خشخاش در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عصر سه شنبه در مراسم ملاقات رئیس پلیس کشور با سفرا و نمایندگان سازمان بین المللی مستقر در تهران اظهار داشت: در سال 2012، 154 هزار هکتار زمینهای کشور افغانستان زیر کشت مواد مخدر قرار داشت که متاسفانه این میزان در سال جاری میلادی به 175 هزار هکتار افزایش یافته است و آمارها بیانگر افزایش سالانه کشت خشخاش در افغانستان از سال 2001 به بعد است.

وی ادامه داد: در آن زمان سالانه 185 تن مواد مخدر تولید می شد که این آمار در سال گذشته به 6500 تن افزایش یافت یکی از مهمترین دلایل موثر در افزایش کشت، انحلال پلیس امحای خشخاش در کشور افغانستان است. افزایش قیمت مواد مخدر به ویژه تریاک در سالهای اخیر باعث شده است زمین های کوچک کشاورزی نیز زیر کشت مواد مخدر قرار گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سمت شمال این کشور و آسیای میانه تغییر یافته است و ایران در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر قرار دارد اگر مبارزه ایران نباشد سایر کشورها به مساله اعتیاد و مواد مخدر مبتلا می شوند.

به گفته وی امروز هر کیلو تریاک در مرزهای ورودی ایران 400 دلار است که در مرزهای غربی 1700 دلار فروخته می شود، این در حالی است که قیمت عمده فروشی هروئین در مرزهای ایران 5000 دلار، در ترکیه 17 هزار دلار، در آلمان 28 هزار و 100 دلار و در آمریکا 32 هزار دلار است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در سال 2011 میلادی پلیس ایران 93 درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر داشته که این آمار در سال جاری میلادی به 135 درگیری افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از سگهای مواد یاب اشاره کرد و افزود: این سگها در سال 2011 میلادی 42 تن 500 کیلوگرم مواد مخدر در سال 2012 میلادی 38تن 676 کیلوگرم مواد مخدر و در شش ماهه نخست امسال نیز 28هزار و 991 کیلوگرم کشف کردند.