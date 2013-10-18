به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌هاي نماز جمعه برازجان با تبریک به مناسبت عید سعید قربان و دهه امامت و ولایت و همچنین تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم، اظهار داشت: این اعیاد یادآور وقایع بسیار زیادی هستند و روزهای مهم و ارزشمندی در تاریخ هستند.

وی با اشاره به برخی از وقاعی مهم در روز هجدهم ذی‌الحجه، بیان داشت: معارفه امام علي(ع) در جمع 120 هزار نفر از حجاج در حجه‌الوداع، پذيرفته شدن توبه حضرت آدم(ع)، گلستان شدن آتش در برابر حضرت ابراهيم(ع)، پيروزي موسي بر ساحران و جادوگران، داستان كشتي نوح از جمله وقایع مهم این روز است.

امام جمعه برازجان در ادامه به برخی از سفارشات و اعمال در این روز اشاره کرد و ادامه داد: هديه دادن، مصافحه، عبادت، شادي و نشاط، تهنيت، تجديد ميثاق با ولايت و نظافت و غسل و دعاي ندبه و ... از جمله این اعمال است.

مسئولان بهداشت و درمان در برابر خواسته بحق مردم دشتستان پاسخگو باشند

وی به راه‌اندازي بيمارستان شهيد گنجي برازجان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: قرار بر اين بوده كه با راه‌اندازي بيمارستان جديد در برازجان، بيمارستان 17 شهريور نيز خدمت‌رساني كند و تعطيل نشود و اين در حاليست كه هم‌اكنون شاهد تعطيلي اين بيمارستان هستيم و اين مسئله مورد اعتراض شديد مردم است.

حجت‌الاسلام مصلح اضافه كرد: مسئولان بهداشت و درمان استان و شهرستان بايد در برابر خواسته بحق مردم دشتستان پاسخگو باشند و نبايد اين بيمارستان به تعطيلي كشانده شود.

وي در ادامه از بالا رفتن قيمت آب و برق در مناطق مختلف دشتستان انتقاد كرد و خواستار تدابير مسئولان براي كنترل قيمت‌ها شد.

لزوم توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي در شهرستان دشتستان

امام جمعه برازجان در ادامه با تجليل از استقبال باشكوه مردم نقاط مختلف دشتستان از ضريح خيمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) تصريح كرد: اين استقبال نشان دهنده عشق و ارادت و دلبستگي مردم به ائمه اطهار(ع) است و اين استقبال يادآور عاشوراي حسيني بود.

وی در ادامه به 26 مهر روز تربيت‌بدني و ورزش اشاره كرد و بر لزوم توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي در شهرستان دشتستان و افزايش امكانات و تجهيزات ورزشي تاكيد كرد و افزود: دشتستان داراي استعدادهاي درخشان بسيار زيادي است كه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد و نبايد با ورزشكاران بي‌مهري شود.

امام جمعه برازجان با اشاره به يكم مهر سالروز شهادت شهيد مصطفي خميني گفت: اين روز در واقع نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي است.

در مذاكرات اخير شاهد ديپلماسي فعال تيم ايراني بوديم

حجت‌الاسلام مصلح در ادامه با اشاره به مذاكرات ژنو، به بازتاب گسترده این اجلاس اشاره کرد و بیان داشت: این انعکاس بیانگر اهمیت این اجلاس بوده است.

وی با بیان اینکه تاکید بر اصول و خطوط قرمز نظام از دستاوردهای تیم دیپلماسی بوده است، اظهار كرد: پافشاری بر حقوق مسلم هسته‌ای نیز از این دستاوردها است.

امام جمعه برازجان تصریح کرد: غربی‌ها به ظاهر پذیرفته‌اند ولی ما اعتماد نداریم و با احتیاط گام برمی‌داریم و در مذاكرات اخير شاهد ديپلماسي فعال تيم ايراني بوديم و اميدوار هستيم نتايج ارزشمندي نيز حاصل شود.

وي ابراز داشت: دفاع منطقي از حقوق هسته‌اي ايران مهم‌ترين اصل است و همواره بايد مورد توجه و تاكيد مسئولان باشد.