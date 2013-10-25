غرب اگر می خواهد اعتماد سازی شود تحریم ها را بردارد/ اختلاف افکنی بین مذاهب اسلامی صدای شیطانی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام صدیقی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه های اول نماز جمعه ضمن تبریک عید غدیر خم به جایگاه امام در بین امت اسلامی اشاره کرد و گفت: در اسلام ، امام در راس قرار دارد، نه تنها آخرت را آباد می کند بلکه سعادت دنیا هم با امام است.

وی افزود: وقتی امامت با قیام امام خمینی تجربه شد دیدید کشور عقب مانده، ذلیل و به فساد کشیده چه جهشی در امور دنیا کسب کرد، این سنگر عزت و مصلحت جامعه بشری است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره اینکه امامت اساس و شالوده اسلام است افزود: عصر مجللی که سایه اش آرامش بخش بوده و امن و امان در آن به ارمغان آورده می شود با شالوده و زیر بنای امام بالیده می شود.

وی گفت: اسلام دین مدیریت، جامع نگر، زندگی فرهنگی، نماز، تشکیلات رفع نیاز مستمندان، برنامه الهی و سیاسی ، نماد وحدت و عظمت جهان اسلام، امضا و اجرا حدود الهی، کیفر مجرمان و مرزبانی است. کسانی که اسلام را منهای اینها می دانند از اسلام منحرفند، اسلام آسمانی اسلام مدیریت، جهاد ، دفاع ، اقتصاد و ریشه کن کردن فقر در ابعاد مختلف است.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه امام از رایت خود جدایی ندارد و با دل آنها انس گرفته و با جان آنها جان می گیرد، عنوان کرد: امام اهل رفاقت است پس دست به دست امام زمان دهید و با او رفیق باشید؛ امام پدر است اما نه پدر کج خلق، عصبی و تنگ نظر بلکه پدری که مهربانی از وجود او همچون چشمه زلال می جوشد.

وی در پایان خطبه نخست گفت: امام خمینی در سخت ترین روزهای زمستان در نجف از نفت استفاده نکرد چون آن دوره ، دوره اعتصاب شرکت نفت بود و مردم ایران در این زمینه در مضیقه بودند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های دوم خود با اشاره به مذاکرات اخیر هسته ای کشورمان با کشورهای 1+5 گفت: مسئله اول در این زمینه اعتماد سازی است، ما این حرف را دور از حقیقت می دانیم چرا که حرکت ایران از ابتدای انقلاب در جهاد ، انتخابات، امام و امت آئینه شفاف بوده است، ابهامی در حرکت ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب ما افشاء فریب ها و مقابله با دغل ها بود. ما هیچ امری که مخل اعتماد جهانی باشد را انجام ندادیم.

حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: اعتمادی بالاتر از فتوای رهبری نیست. وقتی استفاده از سلاح هسته ای در اسلام حرام شده و رهبر عزیز و مقتدر اسلامی هم به صراحت عنوان می کنند، سلاح هسته ای از نظر ما حرام است نه تنها حرام است بلکه اگر قدرت داشته باشیم دیگران را هم خلع سلاح می کنیم، این شاخ را باید شکست تا امت ها به آرامش زندگی کنند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران درباره ادامه غنی سازی در کشورمان گفت: این حق مسلم ما است، استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای برای رفع نیازهای پزشکی حق همه امت ها است و استفاده از سلاح هسته ای برای همه ممنوع است ما در این زمینه کوتاه نیامده و نمی آییم.

وی افزود: دوربین های آنها در کانونهای هسته ای ما فعال است و تمام رفت و آمدها را تحت کنترل دارند اگر می گویند سرزده بیایند و نظارت کنند برای ما چیز جدیدی نیست ما واهمه نداریم زیرا با اتکا به قدرت لایزال الهی و سابقه حماسه و سلحشوری ملت و جوانهایمان ترسی از نظارت و بازرسی نداریم و هیچ وقت ممانعتی در این باره بوجود نمی آوریم.

حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: امروز ما قدرتمندیم در حالی که آنها بر ملت هایشان اتکا ندارند، قدرت به سلاح نیست بلکه به حکیم و فرزانه بودن رهبر، با بصیر بودن ملت یک جامعه است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران درباره لغو کامل تحریم ها عنوان کرد: این تحریم ها مبنای انسانی، قانونی، عرفی، شرعی و عاطفی ندارد اگر می خواهند اعتماد سازی شوند باید این تحریم ها را بردارند، آن وقت نوبت یک هماهنگی جهانی است.

وی گفت: اگر مذاکره ای مطرح شده از موضع ضعیف و انفعال نبوده ما در قدرت هستیم و آمریکا امروز در تمام دوره آمریکا بودنش از هر دوره ای ضعیف تر و ذلیل تر است.

حجت الاسلام صدیقی افزود: مذاکرات اخیر نشان می دهد ایران به عقلانیت تکیه کرده و اقتدار دارد، اقدام به مذاکرات نیاز جهانی است زیرا اقتصاد فرانسه و آمریکا و نیز بدبختی های آنها نشان می دهد که این امر یک نیاز جهانی است و این از موضع اسلام و کرامت ما است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین با اشاره به فجایع و بمب گذاری هایی که در عراق رخ می دهد گفت: از زمان روی کار آمدن دولت عراق پس از سرنگونی رژیم منحوس بعثی این انفجارها همچنان ادامه دارد در حالی که سازمانهای بین المللی و مجامع حقوق بشر که همیشه از ظالمان حمایت کرده اند هیچ اقدام عملی حتی صدور قطعنامه یا بیانیه ای علیه این جنایت ها و سفاکی ها انجام نداده اند.

وی تصریح کرد: ادامه این روند نشان می دهد بخشی از بقایای بعث منفور و تکفیری ها با کمک سرویس های اطلاعاتی صهیونیستی می خواهند ملت عراق را خسته کنند اما ملت عراق با الگوگرفتن از ملت ایران که سران خود را در این راه از دست دادند و با اتکا به آراء ملت با روش های جدید به این جنگ شده است پایان خواهند داد تا کشور همسایه ما به صلح و آرامش برسد.

حجت الاسلام صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبری به حجاج گفت: بخشی از این پیام تنها مربوط به حجاج نیست بلکه درس هایی است که همیشه برای امت مسلمان راهی برای برون رفت از مشکلات می باشد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه رهبری در این پیام تذکر می دهند که امروز، روز هویت یابی ملت ایران است، گفت: حرکت های خونین منطقه آغاز یک جهش رو به پیش بود اما در این شرایط جبهه مقابل با همه ترفندها و تاکتیک ها برای سرکوب کردن این حرکت استکبار برانداز حرکت های تبلیغی، فرهنگی و نظام انجام داد تا بیداری شکل گرفته را خنثی و به بن بست برساند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بر ما است که بر حفظ وحدت و اتحاد تاکید کنیم؛ رهبری و مراجع هر صدایی که ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی را کنند حرام و صدای شیطانی می دانند که ریشه آن در جامعه صهیونیستی است که قدرت جامعه اسلامی را بر نمی تابد.

حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: برخی آخوندهایی که ملبس به لباس روحانیت هستند اما احساسات جامعه اسلامی را علیه هم برانگیخته می کنند از هر کس یا هر گروهی باشد نامشروع، خلاف منطق بوده و بر صلاح امت اسلامی نیست.

حجت الاسلام صدیقی به شناخت دشمن و تاکتیک های آن تاکید کرد و گفت: امروز باید بدانیم دشمن اصلی ما استکبار جهانی و صهیونیست است که به طور یک غده سرطانی سرزمین مسلمانان را غصب کرده، به مسجد الاقصی اهانت ، از هیچ جنایتی در مرزهای فروگذار نمی کند و دانشمندان هسته ای را ترور می کند، چنین دشمنی را که تاکتیک آن ایجاد اختلاف، مشکلات فرهنگی و تطمیع نخبگان است را باید شناخت و زیر بار آن نرفت. باید دست برادری را محکم فشار دهیم.