مسابقات تیمی زورخانه ای و مهارت مرشدی بزرگسالان ایران برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیمی زورخانه ای و مهارت مرشدی بزرگسالان ایران به میزبانی هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان کردستان در سنندج با حضور محمد خوش جان (نایب رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی) ، جمشید زارع ( دبیر فدراسیون ) ، حسن بابائی ( رئیس هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان کردستان ) ، مهندس شادمان ( شهردار سنندج ) ، مهدی حسام شریعتی ( مدیر عامل باشگاه ورزشی شهرداری ) ، سهراب نژاد ( معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان ) ، اعضاء شورای اسلامی شهر سنندج ، جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی استان با استقبال پرشورجمع کثیری از عاشقان این رشته ورزشی برگزار شد.

دراین دوره از مسابقات 14 تیم از 11 استان شرکت کرده بودند. در مسابقات تیمی زورخانه ای رده سنی (40-50 سال)، تیم استان کردستان باامتیاز 729 به مقام اول رسید و تیم های کرمانشاه با 600 امتیاز و آذربایجان غربی با 211 امتیاز به مقام های دوم و سوم رسیدند.

در مسابقات تیمی زورخانه ای (20-40 سال)، 80+ کیلوگرم، به ترتیب تیم های استان کرمان با 1044 امتیاز و تیم استان کردستان با 849 امتیاز مقام های اول و دوم را به دست آوردند. مسابقات تیمی زورخانه ای رده سنی (20-40 سال)، 80- کیلوگرم، به ترتیب تیم های استان یزد با 1146 امتیاز اول، تیم استان اصفهان با 1106 امتیاز دوم و تیم استان کردستان با 1101 امتیاز سوم شدند.

در قسمت مهارت‌های مرشدی نفرات زیر به ترتیب اول تاسوم شدند:

1- امیرکمالی (از استان مازندران)

2- پوریا حسین نژاد (ازاستان کرمان)

3- محمدرضا حسن پور (ازاستان خراسان جنوبی)

در پایان مسابقات بانظر کارشناسان و اساتید ورزش باستانی تیم زورخانه ای (استان خراسان جنوبی)، قهرمان اخلاق پهلوانی را به خوداختصاص داد. در پایان مراسم توسط نایب رئیس و دبیرفدراسیون و جمعی از اساتید به نفرات برترحکم ومدال قهرمانی داده شد. مصطفی مجیبی (دبیر انجمن ورزش زورخانه ای) و حسن فرزانه (سرپرست کل مسابقات زورخانه ای) و جابرگنجه ای (بازرس مسابقات) اداره کننده مسابقات بودند.