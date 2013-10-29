پدافندغیرعامل بسترآمادگی در برابر تهدیدات احتمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل ظهر سه شنبه مانور جاده ای نیروهای نظامی، انتظامی، اورژانس، آتش نشانی، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر، راه و شهرسازی، شرکت های برق، گاز، مخابرات، پلیس راه، در محل عوارضی اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

سرهنگ محمدرضا میرحیدری در مراسم برگزالری مانور به خبرنگاران راسنه های گروهی گفت: نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس وظایف ذاتی خود در همه زمینه ها و مواقع در صحنه هستند تا امنیت و آرامش لازم را برقرارکنند.



وی افزود: برای برگزاری مانور جاده های هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی صورت گرفت و ناجا وظیفه مدیریت اجرایی آن را برعهده گرفت که با همکاری سایر نهادها این رزمایش بدروضعیت خوبی در استان برگزار شد.

میرحیدری بیان کرد: یکی از تهدیدات در حوادث احتمالی تخریب جاده ها و راههای مواصلاتی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان برگزاری این مانور می تواند میزان آمادگی نیروهای امدادی و خدمات رسان را تا حد قابل توجهی افزایش دهد تا بتوان در بروز بحرانها با مدیریت منطقی از آسیب ها کم کرد.



در این مانور دو فروند هواپیمای فرضی دشمن بخشی از اتوبان را با دو بمب تخریب کردند که در این بمباران دو دستگاه خودرو آـش گرفتند و بیش از 20 تن از مسافران کشته و مجروح شدند.



در این بمباران بخشی از اتوبان تخریب شد که توسط راهداران ضمن بستن مسیر اصلی تخریب شده با گشایش مسیر جانبی زمینه تداوم عبور مسافران را فراهم کردند و کار انتقال مجروحان و کشته شدگان حادثه توسط نیروهای امدادی آغاز شد.



به محض آغاز مانور از طریق مرکز فرماندهی و کنترل ناجا در استان به کلیه سازمانهای خدمات رسان اطلاع داده شد که تمامی نیروها در صحنه حادثه حاضر شدند.

یگان ویژه، پلیس راه، کلانتری، اطلاعات، شرکتهای گاز، برق و آب، سازمان صنایع و معادن و تجارت، ائرژانس، آتش نشانی، راه و شهرسازی مخابرات در این مانور مشارکت فعال دارند.

