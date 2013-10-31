دومین پیروزی متوالی والیبالیست های شهرداری تبریز در هفته دوم سوپرلیگ والیبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابتهای سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه با انجام شش دیدار سپری شد که در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در سالن شهید اقدمی این شهر موفق به شکست سه بر یک تیم شهرداری زاهدان شد.

در این دیدار تیم شهرداری با حمایت هواداران و والیبالدوستان تبریز موفق شد در یک بازی حساب شده دومین برد متوالی خود را به دست آورد.

البته شروع این بازی حساس برای تبریزی ها خوب نبود و ست اول را تیم میهمان با برتری به پایان رساند. در این ست دو تیم تا امتیاز 30 رقابتی پایاپای داشتند اما تیم شهرداری زاهدان با ایجاد اختلاف دو امتیازی و رسیدن به امتیاز 32، توانست در همان ست اول میزبان خود را شکست دهد.

در ست دوم اما جریان بازی کاملا برگشت و شاگردان حسین معدنی با ارائه یک بازی خوب و حساب شده توانستند به راحتی و با نتیجه 25 بر 16 پیروز این ست لقب بگیرند. در ست دوم دفاع تیم شهرداری زاهدان عملکرد بسیار بدی داشت و در سوی مقابل ضربات روی تور و سرویس های تیم میزبان عامل برتری این تیم بود.

در ست سوم بازهم دو تیم رقابت نزدیکی باهم داشتند اما این بار هم تیم تبریزی صاحب برتری 25 بر 22 شد. استفاده از تجربه توسط کادر فنی تیم شهرداری تبریز در اواخر این گیم سبب شد تا تیم میهمان کم آورده و با سه امتیاز اختلاف ست را به حریف واگذار کند.

در ست چهارم که در واقع آخرین گیم این بازی حساس بود، تیم شهرداری تبریز باردیگر بهتر و برتر از همنام زاهدانی خود ظاهر شد و توانست با حساب 25 بر 19 صاحب برتری شود. در این ست شاگردان معدنی در دفاع روی تور حساب شده عمل کردند و موفق شدند زودتر از حریف به امتیاز 25 رسیده و در مجموع صاحب پیروزی سه بر یک شوند.

تیم شهرداری تبریز که قرار بود در هفته دوم میهمان تیم شهرداری زاهدان باشد، با تصمیم فدراسیون والیبال میزبان حریف خود شد .

شهرداری تبریز در هفته اول نیز موفق شد در خانه با نتیجه سه بر صفر از سد آلومینیوم المهدی هرمزگان بگذرد.