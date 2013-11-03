زنده شدن امید به زندگی در بیمار دیالیزی با "دوستت دارم با صدای آهسته"

زهرا صبری درباره اجرای نمایش "دوستت دارم با صدای آهسته" نوشته چیستا یثربی به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی را پیش از این در سال 82 در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و سالن سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه بردیم و ژاله صامتی برای بازی در این نمایش جایزه ویژه بازیگری تئاتر فجر را دریافت کرد.



وی ادامه داد: در نمایش "دوستت دارم با صدای آهسته" ژاله صامتی، ایرج سنجری و داریوش فائزی به ایفای نقش می‌پردازند. این نمایش کاری از گروه تئاتر "73" است که از ورودی‌های سال 73 دانشگاه تشکیل شده است.



این کارگردان شناخته‌شده تئاتر با اشاره به آغاز اجرای عمومی اثر از 26 آبان ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران یادآور شد: قرار است نمایش "دوستت دارم با صدای آهسته" به مدت یک ماه و به صورت همت عالی روی صحنه رود.



صبری درباره دلیل اجرای عمومی این نمایش به صورت همت عالی توضیح داد: ژاله صامتی در گفتگویی با من از فردی بیمار که در شهرستان زندگی می‌کند و دو کلیه خود را از دست داده و دیالیز می‌شود، صحبت کرد. این فرد برای پیوند کلیه نیازمند 15 تا 20 میلیون تومان هزینه است.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر افزود: تماسی با چیستا یثربی نوبسنده نمایشنامه برای گرفتن مجوز اجرای مجدد داشتم که یثربی وقتی فهمید که قرار است این کار خیریه باشد، پذیرفت.



کارگردان نمایش‌های "تا یک بشمار" و "زمین و چرخ" اظهار امیدواری کرد تا اجرای عمومی "دوستت دارم با صدای آهسته" به صورت همت عالی بتواند از بیمار دیالیزی مدنظر حمایت کند.