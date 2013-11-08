بازگشتم تا با قدرت به تیم کمک کنم/ استعفایم نمایشی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط ذوب‌آهن در بازی‌های گذشته اظهار داشت: تیم ما پس از نتایج ضعیف خود در نیم‌فصل نخست لیگ برتر، به دنبال کسب نتیجه است و نتایج خود را فراموش کرده و تلاش می‌کند که ذهنیت خود را پاک کند و بتواند مقابل نفت تهران نتیجه بگیرد.

وی افزود: تیم نفت یکی از تیم‌های خوب جدول به شمار می‌رود و جایگاه این تیم در جدول رده‌بندی گویای همه چیز است؛ ما در لیگ نیز مقابل این تیم کار سختی داشتیم و امیدواریم که فردا بتوانیم در این بازی نتایج خوبی کسب کرده و بتوانیم به اهداف خود برسیم.

سرمربی ذوب‌آهن در پاسخ به این سئوال که چه فکری برای مشکلات خط دفاعی ذوب‌آهن اندیشیده‌اید، گفت: ما در جلسه با هیئت مدیره نیز پیرامون مشکلات خط دفاعی صحبت کردیم و باید بگویم که این یکی از مهم‌ترین مشکلات ما به شمار می‌رود اما تلاش می‌کنیم که مشکلات خود را برطرف کرده و از جدول بالا بیاییم تا مشکلاتی که همیشه روی آنها کار می‌کنیم اما بازیکنان آن را تکرار می‌کنند، برطرف شود.

وی با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات هستیم، بیان داشت: به دنبال بازیکنانی هستیم که مشکلات را حل کرده و بتوانیم با استفاده از آن، بحران‌ها را کاهش دهیم.

بوناچیچ با اشاره به استعفایش از سمت سرمربی تیم ذوب‌آهن و بازگشت به این تیم اصفهانی خاطرنشان کرد: استعفای من یک چیز طبیعی است و در اروپا نیز بعد از نتایج ضعیف استعفا می‌کنند زیرا این بر اساس تفکرات حرفه‌ای صورت بوده و من استعفا دادم که دست باشگاه باز باشد و استعفایم جدی بوده و به هیچ وجه نمایشی نبود.

وی خاطرنشان کرد: من حتی بعد از استعفای شفاهی، به باشگاه رفتم و استعفایم را به باشگاه به صورت مکتوب تحویل دادم تا دست باشگاه را باز بگذارم اما پس از جلسه با هیئت مدیره باشگاه و کارخانه، آنها فهمیدند که مشکل تیم تنها من نیستم و من نیز قبول کردم که از این تیم جدا نشوم و بمانم و کمک کنم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به مشکلات تیمش گفت: ما تلاش کردیم که راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات و خروج از بحران پیدا کنیم و اکنون نیز بازگشته‌ام تا با قدرت بیشتری کار کنم و مسئولان تیم قول داده‌اند که بازیکنان خوبی به تیم اضافه کنند و مشکلات را برطرف کنیم.

وی افزود: به هر حال باید در نیم‌فصل بازیکنانی به تیم اضافه شوند و آنها در کنار سایر بازیکنان، شرایط تیم را بهبود بخشیده و کاری کنند که از بحران خارج شویم.

بوناچیچ با اشاره به ناراحتی برخی بازیکنان از ماندن او در تیم گفت: من همیشه رابطه استاد و شاگردی را با بازیکنان حفظ کرده‌ام و از کلمات بد برای این بازیکنان استفاده نکردم و احترام آنها را حفظ کرده‌ام و مشکلی در تیم ما نیست اما طبیعی است که برخی از بازیکنان از ماندن من در تیم ناراحت باشند.

وی بیان داشت: طبیعی است که بازیکنانی که در ترکیب اصلی تیم قرار نمی‌گرفتند، از رفتن من خوشحال باشند اما ما باید نتایج خود را بهبود بخشیده و کاری کنیم که مشکلات تیم حل شود و در بازی با نفت این فرصت را داریم که بتوانیم گذشته را فراموش کرده و بهبود پیدا کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن اضافه کرد: قرار است یک مهاجم گلزن، یک دفاع مرکزی و یک گلر باکیفیت‌تر احتیاج داشته و حداقل 4 بازیکن را نیاز داریم که بتوانیم از این شرایط خارج شویم و بتوانیم شرایطمان را بهبود بخشیم اما ما از فردا دیگر فرصت هیچ اشتباهی را نداریم و باید هیچ اشتباهی نداشته باشیم.