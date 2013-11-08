طرح استیضاح وزیر علوم زیاده روی است/ 220 سوال مجلس از کابینه دولت 

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان آنکه طرح سوال از وزیر علوم در خصوص انتصابات اخیر وی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری طبیعی است گفت: در شرایط فعلی طرح استیضاح وزیر علوم زیاده روی است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس در گفتگو با مهر افزود: این حق وزیر علوم است که معاونین این وزارتخانه را طبق نظر خودش انتخاب کند و از هر نيرويي براي مشاوره يا معاونت خود استفاده كند اما بهتر بود برای آقای میلی منفرد بجای پست معاونت، حکم مشاوره ابلاغ می کرد.

وی با بیان دلائل اظهارات خود اضافه کرد: در شرایطی که مجلس به ميلي منفرد براي تصدي وزارت علوم راي نداده استفاده از وی در ادامه کار به عنوان معاونت برای خود وزیر مشکل ساز خواهد شد و این دغدغه مجلس از روی دلسوزی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ایکاش میلی منفرد در وزارت خانه دیگری استفاده می شد؛ هرچند معاونت پیش آموزشی وزارت آموزش و تحقیقات بدور از فضای سیاسی در حال خدمت بوده و ایکاش فرصت چند ماهی به ایشان داده می شد.

وی با اشاره به نامه 150 نماینده مجلس به رییس جمهور در خصوص وزیر علوم عنوان داشت: این نامه درباره عزل و نصب های اخیر وزیر علوم بوده و در آن نمایندگان خواستار نصیحت رییس جمهور به وزیر علوم شدند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که رئیس جمهور دغدغه حوزه سیاست های اقتصادی و معیشتی مردم در داخل کشور و دیپلماسی خارجی را دارند اینگونه نامه نگاری ها زودهنگام است.

احمدی با اشاره به حق قانونی طرح سوال برای نمایندگان مجلس اظهار داشت: بالغ بر 220 سوال از وزرای کابینه دکتر روحانی نوشته شده و طبیعی است که وزرا بایستی در مجلس حضور یابند و پاسخگو سوالات نماینگان مجلس باشند.