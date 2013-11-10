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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

سرگئی لاوروف:

ایران و 1+5 مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند/ نقش مهم جان کری در مذاکرات 

ایران و 1+5 مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند/ نقش مهم جان کری در مذاکرات 

وزیرخارجه روسیه امروز در اظهاراتی با اشاره به اینکه ایران و گروه 1+5 در مذاکرات بر اساس چارچوب مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند، اظهار داشت: این اصل، پایه و اساس مذاکرات اخیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه پس از پایان مذاکرات ژنو در جمع خبرنگاران در ژنو اظهار داشت: گروه 1+5 و ایران در مذاکرات براساس چارچوب مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند و این اصل به پایه و اساس مذاکرات اخیر تبدیل شد.

وی افزود: در این دور شاهد مذاکرات تعیین شده و طولانی بودیم، اما زمانی به هدر نرفته است. همه طرفها با اینکه اجرای تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت به عنوان اساس اقدام مشترک در موضوع هسته ای ایران مورد توجه قرار گیرد موافق هستند.

لاوروف افزود: تصمیم گرفته شد که مذاکرات ادامه داشته باشد و وزیران خارجه با این موضوع که مذاکرات بر اساس چارچوب مرحله به مرحله و توافقی پیش برود، موافقت کردند.

وزیرخارجه روسیه همچنین با تاکید بر اینکه هدف نهایی ما اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی است، افزود: باید به نقش مهم و اساسی هیئت آمریکایی به ریاست جان کری در ایجاد روش مناسب تعامل با ایران اشاره کنم.

کد مطلب 2173077

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