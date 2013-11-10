ایران و 1+5 مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند/ نقش مهم جان کری در مذاکرات 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه پس از پایان مذاکرات ژنو در جمع خبرنگاران در ژنو اظهار داشت: گروه 1+5 و ایران در مذاکرات براساس چارچوب مرحله به مرحله و توافقی عمل می کنند و این اصل به پایه و اساس مذاکرات اخیر تبدیل شد.

وی افزود: در این دور شاهد مذاکرات تعیین شده و طولانی بودیم، اما زمانی به هدر نرفته است. همه طرفها با اینکه اجرای تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت به عنوان اساس اقدام مشترک در موضوع هسته ای ایران مورد توجه قرار گیرد موافق هستند.

لاوروف افزود: تصمیم گرفته شد که مذاکرات ادامه داشته باشد و وزیران خارجه با این موضوع که مذاکرات بر اساس چارچوب مرحله به مرحله و توافقی پیش برود، موافقت کردند.

وزیرخارجه روسیه همچنین با تاکید بر اینکه هدف نهایی ما اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی است، افزود: باید به نقش مهم و اساسی هیئت آمریکایی به ریاست جان کری در ایجاد روش مناسب تعامل با ایران اشاره کنم.