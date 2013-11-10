آغاز تلاش تل آویو برای به شکست کشاندن مذاکرات آتی 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، یکی از مقامات ارشد اسرائیل اعلام کرد که تل آویو تلاش بی وقفه خود برضد هرگونه توافق احتمالی بر سر پرونده هسته ای ایران که به این کشور اجازه بدهد غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد آغاز می کند.

این مقام صهیونیستی که جروزالیم پست اشاره ای به نام وی نکرده، این اظهارات را پس از پایان مذاکرات شب گذشته ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، بیان کرد.

وی در ادامه مدعی شد : برخی افراد مهم در گروه 1+5 با نقطه نظر اسرائیل موافق بوده و درباره مسیری که مذاکرات طی می کند بیمناک هستند.

این روزنامه در ادامه بدون اشاره به اینکه این افراد چه کسانی هستند می نویسد : مقامات اسرائیل برای چند ماه است که اعلام می کنند مواضع فرانسه در گروه 1+5 علیه ایران سخت تر از مواضع آمریکا است.

این اظهارات مقام ناشناس صهیونیستی در حالی ایراد می شود که به تایید دیپلمات های حاضر در مذاکرات ژنو، سنگ اندازی های "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه، موجب شد تا کشورهای 1+5 و ایران با وجود سه روز مذاکره از رسیدن به توافق در مورد متن موافقت ابتدایی که به گام اول معروف شده باز بمانند.

هر چند طرف های حاضر نتوانستند در این مورد به توافق برسند اما بنا بر تایید "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، این گفتگوها سازنده بوده و مطئنا ظرف هفته های آتی طرفین به توافق خواهند رسید.

بر اساس این گزارش، دور آتی مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 در تاریخ 29 آبان (20 نوامبر) انجام می شود و رژیم صهیونیستی در تلاش است تا از حاصل شدن هر گونه توافقی در این گفتگوها جلوگیری کند.