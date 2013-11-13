به گزارش خبرنگار مهر، تیم ذوب‌آهن پس از یک سال دوری از میادین لیگ برتر امسال دوباره در این مسابقات به میدان خواهد رفت. البته ناقص بودن برخی مدارک باعث لغو دیدارهای این تیم در هفته نخست از فصل جدید مسابقات شد اما به دنبال رفع مشکلات این تیم همزمان با هفته دوم مسابقات لیگ برتر که دوشنبه آینده برگزار می‌شود، حضور در این رقابت‌ها را با دیدار برابر افرا خلیج فارس از سر می‌گیرد.

ذوب آهن که در فاصله دو هفته مانده به آغاز شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر حضور خود در این رقابت‌ها را قطعی کرد تاکنون 10 بازیکن به خدمت گرفته اما مسئولان این تیم قصد داشتند به منظور حضور پرقدرت در این فصل از مسابقات یکی دو بازیکن دیگر را هم به ترکیب خود اضافه کنند. در همین رابطه روز سه شنبه جلسه‌ای در باشگاه ذوب آهن برگزار شد اما منتفی شدن بازیکن جدید به دلیل مسائل مالی و نداشتن بودجه کافی خروجی این نشست بود.

بر همین اساس اضافه شدن بازیکن جدید به ترکیب 10 نفره تیم بسکتبال ذوب آهن فعلا منتفی شد. بر این اساس این تیم با علی باهران، ایمان زندی (کاپیتان)، رضا لطفی، ادنان دورقی، پژمان ساکنیان، یعقوب شلوشی، عباس محبت، روزبه ارغوان، اسلاوکوورانف و رامین هنرمند بازیکنانی هستند که در آغاز دیدارهای ذوب آهن در لیگ 92 بسکتبال، این تیم را همراهی خواهند کرد.