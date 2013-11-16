همکاری آن لاین پلیس فتا با 132 کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست روسای پلیسهای سایبری کشورهای اروپا و آسیا با موضوع جرائم سایبری در سنگاپور برگزار شد.

در اولین کارگروه اوراسیای پلیس اینترپل، مقامات اصلی این سازمان از جمله دبیر اجرایی آی جی سی آی، رئیس مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل، تعدادی از مقامات کشور سنگاپور و رئیس پلیس فتا نیز حضور داشتند.

در حاشیه این نشست رئیس پلیس فتا ایران با مدیر عامل یکی از شرکتهای معروف تولید کننده آنتی ویروس به نام Kaspersky دیدار و گفتگو کرد.

سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه برگزاری اینگونه نشستها در روند مبارزه با جرائم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: امروز پلیس سایبری ایران با ۱۳۲ کشور به صورت آنلاین در ارتباط است و اشتراک‌گذاری جرم و مجرم یکی از این هماهنگی‌ها در عرصه بین‌المللی است.

وی ادامه داد: امروز همه کشورها این را می‌دانند که عقب‌ماندگی پلیس‌ها در عرصه مبارزه با جرایم سایبری بیشترین خطر را برای سایبر کشورها دارد.در حوزه مبارزه با جرایم سایبر توسعه و پیشرفت همه کشورها معنا دارد و دنیا را قادر به پیشگیری و مقابله با جرایم می‌کند. به همین دلیل است که عملیاتهای بین‌المللی مانند پانگه‌آ 1 تا 4 در دنیا با حضور پلیس‌های سایبری انجام می‌شود چون جرم در فضای سایبر گذشته از عدم وابستگی به زمان و مکان کاملا سیال و دارای هویت پنهان است.

رئیس پلیس فتا افزود: انجام همکاریهای موثر بین المللی یک عنصر مهم و تعیین کننده در امر پی جویی و مقابله با جرائم سایبری است. امروز ایران آماده کمک به سایر کشورها است و می توانیم تجربیات خود را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم.