۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

در جوار حرم رضوي/

برپایی سوگواره امام سجاد(ع) در مشهد/ زائران حريم نور نام زين العابدين(ع) را زمزمه كردند

مشهد - خبرگزاري مهر: مراسم گرامي داشت سالروز شهادت امام سجاد(ع) شنبه صبح در جوار ضريح مطهر رضوي برگزار شد و كبوتر دل زائران و مشتاقان در طواف حريم نور زير لب نام زين العابدين را زمزمه كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام سجاد(ع) امام ششم شيعيان و فرزند بزرگوار ابا عبدالله بوده كه در واقعه جانگداز كربلا حضور داشتند ولي به علت بيماري و تبشديد توسط پدر از مبارزه منع شده و از اين واقعه جان سالم به در بردند.

يك كارشناس ديني در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: مصلحت الهي اين بود كه رشته امامت از هم گسيخته نشود و امام سجاد(ع) رسالت ولايت و امامت را ادامه دهند.

زهرا محمدي عنوان مي كند: امام سجاد(ع) مبارزه و قيام امام حسين(ع) را در قالب دعا و مناجات ادامه دادند.

وي ابراز مي كند: امام سجاد(ع) در دهم محرم سال 61 و پس از شهادت امام حسين(ع) در اوج بيماري به امامت رسيدند.

اين كارشناس ديني اظهار مي كند: ايشان همراه عمه اشان زينب كبري(س) با شجاعت وشهامت و قدرت بي نظيري حماسه كربلا را فرياد كردند.

محمدي عنوان مي‌كند: واقعه كربلا ابعاد عظيم و بي مانندي داشت كه ظاهرا در روز عاشورا تمام شد امام ماموريت امام سجاد(ع) از همان زمان آغاز شد.

وي مي افزايد: در حقیقت هدف امام پاسداری از امامت بود که با مواضع خاص که با توجه به شرایط زمان خود بود استمرار مسیر هدایت ادامه داد..به

محمدي مي‌گويد: امام سجاد (ع) برای روشنگری مردم و تبیین معارف اسلامي و پرده‌برداری از چهره بنی‌امیه و پاسداري از مقام امامت و ولايت به ايراد خطبه هاي آتشين و همچنين در قالب دعا و مناجات در اذهان مردم اقدام كرد.

وي مي‌افزايد: امام سجاد(ع) در کنار مبارزه برای زنده نگه داشتن خاطره عاشورا به تربیت شاگردانی خاص هم پرداختند که هر یک از آنها حافظ دستاوردهای مکتب عاشورا و امامت بودند.

