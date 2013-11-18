دهمین نمایشگاه سالانه فرش قم آغاز به کار کرد

غلامرضا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار دهمین نمایشگاه فرش دستباف قم گفت: این نمایشگاه از امروز 27 آبانماه آغاز به کار کرده و تا مدت پنج روز دائر خواهد بود.

وی با اشاره به تقاضاهای فراوان برای حضور در نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه با 137 غرفه فعالیت خود را آغاز کرده که 75 غرفه در داخل سالن محل نمایشگاه‌های دائمی قم حضور دارند و به دلیل کمبود فضا 62 غرفه نیز با برپایی چادرهایی اطراف نمایشگاه به عرضه محصولات خود می‌پردازند.

رئیس اتحادیه بافندگان و تولید کنندگان فرش دستباف قم ادامه داد: به دلیل کمبود فضا حتی برخی از افراد متقاضی نتوانستند در نمایشگاه غرفه‌ای را برپا کنند.

وی به ارائه فرش‌های نفیس در این نمایشگاه اشاره و بیان کرد: در این نمایشگاه فرش ابریشم و کرک گل ابریشم عرضه می‌شود که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

اخوان با اشاره به کیفیت فرش قم در جهان ابراز داشت: فرش قم در اقصی نقاط جهان دارای متقاضی است و حتی برخی از افراد از خارج کشور برای بازدید از این نمایشگاه به قم سفر می‌کنند و هیچ کشوری هم نمی‌تواند از لحاظ کیفی با فرش ایرانی و بخصوص فرش قم رقابت داشته باشد.

وی افزود:‌ بازدید کنندگان از دهمین نمایشگاه فرش دستباف قم می‌توانند با انواع مختلف از طرح و نقش و رنگ آشنا شوند و حتی سفارش بافت دهند.

رئیس اتحادیه بافندگان و تولید کنندگان فرش دستباف قم در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه توسط اتحادیه فرش دستباف قم برگزار شده و مختص استادکاران و بافندگان قم است، گفت: محصولات این نمایشگاه با تخفیف ارائه خواهد شد.

یادآور می‌شود: دهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برپا شده از 27 آبان از ساعت 10 صبح تا 20 شب به مدت پنج روز برای بازدید عموم دایر است.