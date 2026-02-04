محمد مبین در گفتگوبا خبرنگار مهر،با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مجموع پروژه‌هایی که در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، ۲۲۳ مورد است که از این تعداد، ۱۸۶ پروژه در حوزه عمران و ۳۷ پروژه در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری تعریف شده‌اند.

وی افزود: پروژه‌های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰۶ میلیارد تومان اجرا شده‌اند و بخش قابل توجهی از آن‌ها به توسعه و بهسازی راه‌های روستایی، احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، ایجاد زمین‌های چمن ورزشی، گازرسانی به روستاها و ارتقای خدمات زیربنایی اختصاص دارد؛ اقداماتی که به‌صورت مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی مردم، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، تأثیرگذار است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در این بخش، ۳۷ پروژه با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که بخش مهمی از آن‌ها در حوزه صنعت تعریف شده‌اند.

مبین ادامه داد: از جمله طرح‌های صنعتی قابل افتتاح می‌توان به ایجاد صنایع سلولزی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اشاره کرد؛ پروژه‌هایی که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و تقویت اقتصاد منطقه‌ای باشند.

وی در ادامه به طرح‌های حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، پروژه‌هایی نظیر احداث واحدهای مرغداری و سردخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیازهای اساسی بازار و تولیدکنندگان، نقش مهمی در کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان و فعالان این بخش ایفا خواهد کرد.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر آثار اشتغال‌زایی این پروژه‌ها بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، حدود یک‌هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد که این موضوع می‌تواند بخشی از نیاز اشتغال شهرستان را پوشش دهد.

مبین در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های ماندگار، تقویت تولید، افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان کرمانشاه است و تلاش شده است طرح‌ها بر اساس نیازهای واقعی منطقه و با رویکرد عملیاتی اجرا شوند.