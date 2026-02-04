۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

انتقاد اردوغان از بی‌توجهی تل‌آویو به حاکمیت سومالی بر «سومالی‌لند»

رئیس‌جمهوری ترکیه از بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به حاکمیت سومالی بر سومالی‌لند انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک نشست محلی اعلام کرد: به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی را هدف قرار می‌دهد.

وی گفت: تصمیم‌گیری درباره منطقه سومالی‌لند باید «اراده تمام مردم سومالی» را در نظر بگیرد.

به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی با انتقاد و خشم گسترده جامعه بین‌المللی مواجه شد.

گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، ۱۶ دی ماه به عنوان نخستین مقام صهیونیست به سومالی لند رفت و با رئیس خودخوانده آن دیدار کرد.

سومالی‌لند از زمان جدایی طلبی در سال ۱۹۹۱ از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و به عنوان منطقه‌ای خودمختار از نظر سیاسی، امنیتی و اداری عمل می‌کند و دولت مرکزی هم نتوانسته حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.

    • محمد IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      زمینه های دخالت رژیم صهیونیسمی در سومالی لند جهت گسترش سرمایه داری جهانی تحت سلطه خود و قدرت های ظالمانه خود هست.

