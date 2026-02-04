به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک نشست محلی اعلام کرد: به رسمیت شناختن سومالیلند توسط اسرائیل، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی را هدف قرار میدهد.
وی گفت: تصمیمگیری درباره منطقه سومالیلند باید «اراده تمام مردم سومالی» را در نظر بگیرد.
به رسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی با انتقاد و خشم گسترده جامعه بینالمللی مواجه شد.
گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، ۱۶ دی ماه به عنوان نخستین مقام صهیونیست به سومالی لند رفت و با رئیس خودخوانده آن دیدار کرد.
سومالیلند از زمان جدایی طلبی در سال ۱۹۹۱ از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و به عنوان منطقهای خودمختار از نظر سیاسی، امنیتی و اداری عمل میکند و دولت مرکزی هم نتوانسته حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.
