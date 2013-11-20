پیام تسلیت روحانی به مناسبت شهادت رایزن فرهنگی ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، پیام حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
خبر عروج روحانی مجاهد، حجةالاسلام والمسلمین ابراهیم انصاری که در سنگر اعتلای فرهنگ و معارف اصیل اسلامی – ایرانی به شهادت نائل گشت، سبب تأسف و تأثر عمیق گردید.
اینجانب شهادت این عالم وارسته را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و خانواده ایشان تسلیت میگویم و برای آن مجاهد شهید علو درجات و برای بازماندگانش اجر اُخروی و بردباری طلب میکنم.
حسن روحانی
رییسجمهوری اسلامی ایران
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