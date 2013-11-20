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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

پیام تسلیت روحانی به مناسبت شهادت رایزن فرهنگی ایران در بیروت

پیام تسلیت روحانی به مناسبت شهادت رایزن فرهنگی ایران در بیروت

رییس جمهور در پیامی شهادت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم انصاری در حادثه تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت را به مقام معظم رهبری، ملت ایران و خانواده ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری،  پیام حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

خبر عروج روحانی مجاهد، حجة‌الاسلام والمسلمین ابراهیم انصاری که در سنگر اعتلای فرهنگ و معارف اصیل اسلامی – ایرانی به شهادت نائل گشت، سبب تأسف و تأثر عمیق گردید.
اینجانب شهادت این عالم وارسته را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و خانواده ایشان تسلیت می‌گویم و برای آن مجاهد شهید علو درجات و برای بازماندگانش اجر اُخروی و بردباری طلب می‌کنم.

حسن روحانی
رییس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2178757

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