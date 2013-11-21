ظریف با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان با سرگئی، ریابکوف ، معاون وزیر امور خارجه روسیه و رئیس هیأت روسی در مذاکرات ایران و 1+5 دیدار کرد.

این دیدار پس از دیدار معاونین وزیر امور خارجه صورت گرفت.

معاون وزیر امور خارجه روسیه بعد از دیدار با معاونین وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با ظریف به هتل اینتر کنتینانتال رفت.

بر این اساس مذاکرات ایران و 1+5 ار ساعت 18:10 دقیقه به وقت ژنو آغاز شد و پس از مذاکرات کوتاه در سطح اشتون و ظریف ، مذاکرات در سطح معاونین وزرای خارجه و دو جانبه ادامه پیدا کرده است.

تا کنون معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه در این راستا دیدار داشته اند.