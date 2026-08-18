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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴

رد ادعای امارات در اتهام زنی به ایران

رد ادعای امارات در اتهام زنی به ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه از همه طرف‌های منطقه‌ای درخواست کرد که با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های موجود به دلیل شرارت‌های ادامه‌دار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه، به‌ویژه سابقه عملیات‌های متعدد پرچم دروغین، از اتهام‌زنی‌ بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.

کد مطلب 6920840

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    نظرات

    • US ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      دنبال بهانه برای پیوستن به توافق ابراهیم هستند
    • IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      مسئولین دولتی امارات متحده عربی به تازگی متوهم شده اند
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      صهیونها می خواهند ایران را درگیر منطقه و از خود دور کنند و به حملات خود به لبنان و غزه بپردازند

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