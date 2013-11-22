ضعف در مسائل تحقیقاتی در اقتصاد کشور نقص بزرگی است/ بازارهای باد آورده ماندگار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی پنج شنبه شب در مراسم روز ملی صادرات خراسان رضوی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی مشهد اظهار کرد: باید طرحی نو در اندازیم و نظارت بر تحقیقات داشته باشیم و گرنه گروه های تحقیقاتی آنچه ما می خواهیم ارائه می دهند نه آنچه باید به دست آورند و نیاز اقتصاد کشوراست.

وی افزود: امیدوارم روزی برسد که برگزاری این روز و عنوان صادر کننده نمونه صرفا برای استفاده در تبلیغات نباشد.

تشویق و ترویج صادرات

وی افزود: در این شرایط سخت بخش خصوصی فقط با هماهنگی با دولت قادر به ایجاد تغییرات مثبت است و دولت باید درک کند که دیدگاه‌های جدیدی در عرصه صادرات مطرح است و مجلس نیز باید به دنبال قوانینی برود که تشویق و ترویج صادرات را به همراه داشته باشد.

شافعی تاکید کرد: بخش خصوصی و دولت اهداف خودرا مشترک بداند واز مشوق های صادراتی بهره ببرد و بخش خصوصی نیز یا شناسایی تنگناهای دولت به دولت جدید در تصمیم گیری های مناسب کمک کند.

وی ادامه داد: در گذشته تغییرات نسل به نسل و در زمانی طولانی ایجاد می شد اما با تغییرات سریع در جهان ضرورت دارد برای رقابت موثر با کشورهای دیگر به فن آوریهای نوین توجه کنیم

وی به بحران آب در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در این شرایط دولت باید نگاه و برنمه ریزی اش را تغییر دهد و به دنبال قوانینی باشد که بنگاه های اقتصادی را به سمت فن آوریهای نوین ترویج کند تا در آینده به بازارهای جهانی دست یابیم.

از آسیای جنوب شرقی درس بگیریم

شافعی درمثالی با بیان اینکه در کشور ما عنوز واحد هایی هست که چراغ خوراک پزی تولید می کنند افزود: باید از آسیای جنوب شرقی درس بگیریم و از تغییرات سریع جهانی عقب نمانیم.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که این دید باید عوض شود که تولید برای جایگزینی واردات است و تاکید کرد: این موضوع تجربه شد و نتیجه آن نیز مثبت نبود و ادامه آن مشت بر سندان کوبیدن است.

سهم ما در آینده اقتصاد جهانی چقدر است؟

وی خطاب به دولت گفت: توجه کند با نگاه به اقتصاد جهانی چگونه می توان از توان بالفعل بهترین بهره برداری را کرد و چگونه می توان توان بالقوه را به کمک آورد.

وی پرسید؛ سهم ما در آینده اقتصاد جهانی چقدر است ؟ و ادامه داد: اگر ما در بازار جهانی تاثیرگذار نباشیم و سهمی نداشته باشیم و متکی به بازارهای بادآورده باشیم همان بازارها را هم از دست خواهیم داد.