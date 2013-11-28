من طرفدار بایرن مونیخ هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محرمی در پایان دیدار تیمهای پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان که عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان ما بد بازی نکردند و این فرصتی بود که بعد از مدتها کنار هم جمع شوند و به بازی بپردازند.
وی در خصوص خداحافظی مهدویکیا از دنیای فوتبال عنوان کرد: فرقی نمیکند که چه کسی خداحافظی کند مهم این است که همه به یادش هستیم و با تلاش علی آقا دور هم جمع شدهایم که این بازی را انجام بدهیم.
محرمی در خصوص تیم میلان نیز افزود: من برای تیم میلان احترام قائل هستم ولی باید بگویم طرفدار تیم بایرن مونیخ و فوتبال آلمان هستم.
دیدار تیمهای فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با حساب 3 بر یک به سود تیم میلان خاتمه یافت.
نظر شما