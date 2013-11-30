اصلاح قانون اساسی ویتنام/ تظاهرات در مالزی در اعتراض به تبعیض علیه مسلمانان میانماری

شبه جزیره کره

کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد که "مریل ادوارد نیومن" یک کهنه سرباز آمریکایی را که در قالب گردشگر وارد این کشور شده بود، به اتهام کشتن غیرنظامیان در جنگ کره درسالهای 1950 تا 1953 بازداشت کرد.

ویتنام

مجمع ملی ویتنام پس از 32 روز کاری و در ششمین جلسه از سیزدهمین مجمع ملی بخشهایی از قانون اساسی این کشور را با 98 درصد آرای موافق به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اصلاح کرد که تک حزبی شدن ویتنام و پرداخت غرامت به مالکانی که املاک آنها غصب شده است، از مصوبات این مجمع بود.

مجمع ملی ویتنام که بالاترین نهاد قانونگذاری این کشور است، دارای 500 عضو بوده که 458 نماینده آن از حزب کمونیست بوده و اعضای این مجمع هر پنج سال از طریق انتخابات سراسری برگزیده شده و از جمله وظایف این مجمع می توان به تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، رهبر عالی دفتر مردمی نظارت و بازرسی و همچنین 21 عضو کابینه اشاره کرد.

مالزی

رسانه ها همچنین از تظاهرات در شهر کوالالامپور مالزی در اعتراض به تبعیض علیه مسلمانان میانماری، کشتار و آتش زدن مساجد و اماکن از سوی بوائیان خبر داده و گزارش دادند که معترضین بر رسیدگی به مشکلات مسلمانان و پایان فشار بوداییان افراطی به مسلمانان میانماری تاکید کردند.

کشتار و بدرفتاری نسبت به مسلمانان میانمار در سکوت مجامع میانماری و کشورهای غربی ادامه دارد. استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند، مطرح هستند. بودائیان علاوه بر سوزاندن مسجد، خانه های مسلمان را در این شهر که از چوب ساخته شده اند، به آتش کشیدند.

خشونت ها علیه مسلمانان با محکومیت جهانی روبرو شده و کشورهای مسلمان به ویژه ایران با ارسال کمک های انسان دوستانه به مسلمانان میانمار خواستار پایان این خشونت ها شده اند.