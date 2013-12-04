مذاکرات یک مقام ارشد هندی در بنگلادش/ سفر رئیس جمهوری میانمار به فیلیپین

هند



سوجیتا سینگ معاون وزیر خارجه هند به بنگلادش سفر و با مقامات بنگلادشی درباره تنش های سیاسی اخیر گفتگو می کند.



موج جدید ناآرامی ها در بنگلادش پس از بازداشت پنج نفر از رهبران اپوزیسیون به اتهام تلاش برای حمله به نیروهای پلیس و زندانی شدن این افراد آغاز شد.



بازداشت شخصیت های بانفوذ مخالفان پس از آن صورت گرفت که مخالفان از آغاز اعتصاب با هدف تحت فشار قرار دادن نخست وزیر به منظور استعفا و برگزاری انتخابات تحت نظارت دولت موقت در ژانویه خبر دادند، این درحالی است که شیخ حسینه پیشنهاد تشکیل دولت موقت با شرکت تمام احزاب سیاسی به رهبری خود را مطرح کرده است.



خبر دیگر پلیس هند اعلام کرد: بر اثر انفجار یک مین در شرق ایالت بیهار توسط مائوئیست ها در هزار و 200 کیلومتری دهلی نو هفت پلیس کشته شدند.



فیلیپین



همچنین رئیس جمهوری میانمار امروز چهارشنبه به دعوت همتای فیلیپینی به این کشور جنوب شرق آسیا سفر کرد که گفته می شود اولین سفر به این کشور از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از مارس 2011 تاکنون است.



روسای جمهور میانمار و فیلیپین در این سفر درباره موضوعات مورد توجه دو کشور، سرمایه گذاریهای تجاری، کشاورزی، انرژی، فرهنگی و همچنین اطلاعاتی میان دو کشور گفتگو می کنند.



چین



همچنین مقامات چینی برای اولین بار از اعزام 135 نیروی امنیتی صلح بان به مالی با هدف پیوستن به ماموریت صلح‌ بانان در این کشور و تعمیر جاده‌ ها، پل‌ ها، فرودگاه‌ ها و تاسیسات مختلف و همچنین حفاظت از مقرهای امنیتی خبر دادند که در تیم امنیتی چندین مهندس و پزشک حضور دارند.