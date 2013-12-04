چین به جاسوسی از استرالیا متهم شد/ تهدید اپوزیسیون مالزی به برگزاری تظاهرات گسترده

مالزی



"ماریا چین عبدالله" رهبر جدید مخالفان دولت مالزی موسوم به ائتلاف برسیه تهدید به برگزاری تظاهرات بیشتر در صورت تحقق نیافتن خواسته های این حزب از جمله اصلاحات در روند برگزاری انتخابات کرد.



پیشتر نیز مالزی شاهد سه دور تظاهرات بود که اولین دور تظاهرات در سال 2007 آغاز و آخرین دور پس از انتخابات اخیر در مالزی برگزار شد.



استرالیا



رسانه ها با اشاره به اتهامات استرالیا علیه چین درباره جاسوسی از این کشور گزارش دادند که سازمانهای اطلاعاتی استرالیا درباره پرونده یک فرد چینی که به جاسوسی از سازمان های رده بالای علمی این کشور متهم است، تحقیق می کنند.



در همین حال مقامات استرالیایی سفیر پکن را در اعتراض به این جاسوسی و همچنین ایجاد منطقه دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی فرا خواندند.



این اقدامات درحالیست که همزمان با انتشار گزارشهای اخیر درباره همکاری استرالیا با آمریکا برای جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه، "هونگ لی" سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار شفافیت و ارائه توضیحات از سوی استرالیا به خاطر نقش داشتن در فعالیت های جاسوسی ایالات متحده علیه کشورش شد.



سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرد: چین و استرالیا باید به حقوق یکدیگر احترام گذاشته، امنیت یکدیگر را تامین کنند و به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و همچنین کنوانسیون روابط کنسولی پایبند باشند.



خبر دیگر اینکه وزیر خارجه استرالیا در روزهای هفتم تا شش دسامبر به فیلیپین سفر می کند و وضعیت توفان زدگان و روابط دوجانبه از جمله محورهای اصلی این سفر محسوب می شود.



آمار تلفات توفان هایان در این کشور از مرز چهار هزار نفر گذشته و به هزار و 11 نفر رسیده است. همچنین شمار مجروحین بر اثر توفان هایان به 18 هزار و 557 نفر و شمار مفقودین به هزار و 602 نفر رسیده است. از سوی دیگر میزان خسارت ناشی از توفان 275 میلیون دلار تخمین زده شده است.