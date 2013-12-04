به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و بزرگداشت زنده یاد حبیب الله فضائلی هنرمند خوشنویس با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گالری بین المللی نی بنیاد شمس صبح امروز چهارشنبه 13 آذر ماه برگزار شد.

حدادعادل در این مراسم گفت: امروز به احترام یک هنر و یک هنرمند ارجمند گرد هم آمده ایم. هنر تاجی است که بر سر هر کسی که قابلیت دارد، گذاشته می شود. هر چیزی که در این دنیا بتواند دستخوش کار انسان باشد می تواند هنری شود از جمله نوشتار.

وی افزود: خط پوشیده شدن هنر بر جامه لفظ مکتوب است به عبارت دیگر خوشنویسی آواز خط است. علت خوشایندی خوشنویسی تناسب بین اجزا و ابعاد حروف و کلمات است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خوشنویسی را هنری فاخر و نجیب برشمرد و ادامه داد: برخی هنرها خوش اقبال هستند که آلوده نمی شوند که از آن جمله خوشنویسی است، اما هنری مثل موسیقی آسیب‌پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: خوشنویس ذاتا طوری تربیت می شود که دستش به سمت بدنویسی نمی رود به همین جهت در جمهوری اسلامی ایران خوشنویسی رشد جهشی نسبت به سایر هنرها داشته است.

حدادعادل با اظهار تاسف از اینکه چرا در مدارس دولتی و آموزش و پرورش ما نسبت به خوشنویسی بی تفاوتند، گفت: گاهی در دانشگاه برای نشان دادن خط دانشجویانمان به دیگران خجالت می کشیم زیرا آنقدر بدخط هستند که قابلیت خواندن ندارند.

وی خوشنویسی را هنر مورد علاقه روحانیون دانست و در پایان بیان کرد: روحانیون به خوشنویسی علاقه زیادی دارند به عنوان مثال خود حضرت امام(ره) و برادر بزرگوارشان آقای پسندیده استاد خط داشتند و بسیار خوش می نوشتند.