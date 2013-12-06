استرالیا در پی عادی سازی روابط با اندونزی/ مخالفت هند با درخواست پاکستان برای تخلیه منطقه سیاچن

هند

سلمان خورشید وزیر خارجه هند در حاشیه همایش انرژی در دهلی نو در گفتگو با خبرنگاران بر حل مسالمت آمیز مناقشات پکن و توکیو بر سر ایجاد منطقه دفاع هوایی جدید از سوی چین تاکید کرد و گفت: این اقدام بر پروازهای شرکت هواپیمایی ایرایندیا به ژاپن تاثیر منفی می گذارد.

منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.

در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند. ژاپن به این اقدام چین اعتراض شدیدی کرده و آن را اقدامی "تحریک آمیز" خوانده است که می تواند منجر به بروز یک وضعیت غیر قابل پیش بینی شود. تایوان نیز که مدعی مالکیت جزایر کنکاکو است در خصوص این تصمیم چین ابراز تاسف کرده است.

رسانه ها همچنین از رد درخواست پاکستان برای خروج نیروها از منطقه مرزی یخچالی سیاچن از سوی نیروی زمینی هند خبر دادند.

موضع جدید هند پس از اعلام شد که سرتاج عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان تاکید کرد تداوم حضور نیروهای مرزی هند در نقطه مرزی سیاچن تهدیدی برای محیط زیست پاکستان بوده و نیروهای هندی باید از این نقطه مرزی خارج شوند.

سریلانکا

رسانه ها با اشاره به بازداشت یک ماهیگیر سریلانکایی به اتهام ماهیگیری غیرقانونی در آبهای هند گزارش دادند که شمار ماهیگیران سریلانکایی بازداشت شده در 10 روز گذشته به 82 نفر رسید.

مالزی

نماینده دائم مالزی در سازمان ملل با اشاره به اینکه دبیر کل سازمان ملل باید نماینده تمام اعضا و نه تنها اعضای شورای امنیت سازمان ملل باشد، بر لزوم اتخاذ یک سازوکارجامع تر و شفاف تر در انتخاب دبیر کل این نهاد بین المللی تاکید کرد.

اندونزی

جاکارتاپست نیز از توافق اندونزی و استرالیا برای ایجاد یک خط ویژه به عنوان بخشی از تلاش ها برای بازسازی روابط بین دو کشور در پی افشای شنود مکالمات تلفن های همراه رئیس جمهوری اندونزی، همسرش و چند وزیر اندونزیایی از سوی کانبرا خبر داد.

جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا پس از دیدار با همتای اندونزیایی ضمن ابراز خرسندی درباره همکاریهای دو کشور در زمینه اقتصادی، مالی، آموزش، تجارت و سرمایه گذاری این توافق را با هدف حل تنش های اخیر خواند.

کانبرا پس از آن به فکر عادی سازی روابط با جاکارتا افتاد که "سوسیلو بابانگ یودهویونو" رئیس جمهوری اندونزی از تجدید نظر در روابط کشورش و استرالیا در پی ادعاهای مربوط به جاسوسی استرالیا از تلفن همراهش خبر داد و به انتقاد از سیاست های نخست وزیر استرالیا در قبال کشورش پرداخت.