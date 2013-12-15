اعتراض مردم مالزی به پیمان تجارت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام/ فرا خواندن تجار کره شمالی از چین

ویتنام

جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ویتنام سفر کرده است، به ظرفیت بسیار بالای این کشور برای تبدیل شدن به همپیمان بزرگ تجاری واشنگتن در منطقه و همگام شدن با توسعه جهانی و همچنین گسترش روابط تجاری واشنگتن و هانوی در سالهای اخیر اشاره کرد.

این اولین سفر کری در سمت وزیر خارجه آمریکا به ویتنام بوده و قرار است که علاوه بر گسترش روابط تجاری درباره موارد نقض حقوق بشر در ویتنام نیز گفتگو کند.

مالزی

در پی نشست وزیران تجارت آمریکا و 11 کشور دیگر از جمله استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام که هفته گذشته با هدف گفتگو درباره امضای پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک در سنگاپور برگزار شد، شماری از مردم مالزی در اعتراض به اقدامات انجام شده برای ورود مالزی به پیمان تجارت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و نفوذ آمریکا در این زمینه به خیابانها آمده و تاکید کردند در صورتی که مالزی وارد این پیمان شود، شرکت های کوچک تجاری در این کشور متضرر می شوند و بازنده اصلی این پیمان مالزی است.

همچنین در پی برگزاری هجدهمین دور مذاکرات کشورهای عضو پیمان همکاری دو سوی اقیانوس آرام در تیر ماه گذشته در کوالالامپور مخالفان این پیمان که بر این باورند آمریکا در پی دخالت در قیمت دارو و مقررات مربوط به امور مالی و پولی با هدف جلوگیری از بحران های مالی و حقوقی سرمایه گذاران خارجی و نادیده گرفتن منافع شرکت های کوچک است، به خیابانها آمده و و در این بین 14 نفر بازداشت شدند.

فیلیپین

بنینو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین با اشاره به تلفات سنگین توفان هایان و کشته شدن شش هزار و 33 نفر خسارات ناشی از شدیدترین توفان سال جاری در دنیا را سه میلیارد دلار برآورد کرد.

بر اثر این توفان هزار و 779 نفر ناپدید و یک میلیون خانه در فیلیپین ویران و حدود چهار میلیون نفر بی خانمان و آواره شدند.

کره شمالی

رسانه ها همچنین از فرا خواندن تجار فعال کره شمالی در مناطق شمال شرقی چین در پی اعدام جان سونگ تائک شوهر عمه رهبر کره شمالی به خاطر فساد، فحشا، سوء مدیریت سیستم مالی کشور، و قاچاق مواد مخدر خبر دادند که روابط گرمی را با پکن داشت.

جانگ سونگ تائک مدتها به عنوان مرد شماره دو کره شمالی به شمار می رفت و هنگام واگذاری قدرت به کیم‌ جونگ اون٬ همراه و کمک او بود.