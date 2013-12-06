۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

احمد مسجد جامعی:

فوت معتمد نژاد طلوعی ديگر است از برای او

احمد مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با صدور پیامی با تسلیت درگذشت کاظم معتمدنژاد، درگذشت او را طلوعی ديگر برای او توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران درگذشت پدر علم ارتباطات ایران را به خانواده دکتر معتمدنژاد و اهالی رسانه و روابط‌ عمومی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

ز دُرج علم و عمل گوهر نفيسی رفت

روح بلند معلم اخلاق و اُسوه نجابت و فروتنی، دکتر کاظم معتمدنژاد، به پيشگاه حضرت دوست و جايگاه ابدی شتافت.

او راهی را رفت که حضورش چه به عنوان یک معلم موفق و چه به عنوان محققی برجسته و صاحب‌نام الهام‌بخش جویندگان دانش بود. او بنیانگذار بسیاری از عرصه‌های نوین دانش ارتباطات و صاحب آثار ارزشمندی بود که همچنان در مراکز آموزشی و پژوهشی مورد استناد و استفاده دانشجویان و پژوهندگان است. بی‌تردید فقدان اين استاد بزرگ و اندیشمند ارزشمند برای خانواده محترمش و صدها دانشجویی که از خرمن دانشش خوشه‌چینی کرده‌اند غمی است گران و برای جامعه فرهنگ و ارتباطات كشور ضايعه‌ای جبران‌ناپذير و فراموش نشدنی، اما اين طلوعی ديگر است از برای او كه در راه آموختن و گسترش عرصه‌های نوین علمی گام‌های بلندی برداشت و طريقی تابناك به يادگار گذاشت تا نامش بر تارک آسمان دانش و فرهنگ به نیکی زنده و جاويد بماند.

از خداوند منان برای روان پاک و بلند این استاد گران‌قدر جایگاهی رفیع و برای خانواده محترمش صبر و اجر و برای اهالی رسانه و روابط‌ عمومی شکیبایی و پایداری طلب می‌کنم.

روانش شاد، روحش قرين رحمت باد.

یادآوری می‌شود به دلیل سال‌ها تلاش صادقانه مرحوم استاد معتمد نژاد در عرصه رسانه‌ای و علوم ارتباطات کشور، با موافقت احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران، پیکر پدر علم ارتباطات در قطعه نام آوران به خاک سپرده خواهد شد.

                       

