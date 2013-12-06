فوت معتمد نژاد طلوعی ديگر است از برای او

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران درگذشت پدر علم ارتباطات ایران را به خانواده دکتر معتمدنژاد و اهالی رسانه و روابط‌ عمومی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

ز دُرج علم و عمل گوهر نفيسی رفت

روح بلند معلم اخلاق و اُسوه نجابت و فروتنی، دکتر کاظم معتمدنژاد، به پيشگاه حضرت دوست و جايگاه ابدی شتافت.

او راهی را رفت که حضورش چه به عنوان یک معلم موفق و چه به عنوان محققی برجسته و صاحب‌نام الهام‌بخش جویندگان دانش بود. او بنیانگذار بسیاری از عرصه‌های نوین دانش ارتباطات و صاحب آثار ارزشمندی بود که همچنان در مراکز آموزشی و پژوهشی مورد استناد و استفاده دانشجویان و پژوهندگان است. بی‌تردید فقدان اين استاد بزرگ و اندیشمند ارزشمند برای خانواده محترمش و صدها دانشجویی که از خرمن دانشش خوشه‌چینی کرده‌اند غمی است گران و برای جامعه فرهنگ و ارتباطات كشور ضايعه‌ای جبران‌ناپذير و فراموش نشدنی، اما اين طلوعی ديگر است از برای او كه در راه آموختن و گسترش عرصه‌های نوین علمی گام‌های بلندی برداشت و طريقی تابناك به يادگار گذاشت تا نامش بر تارک آسمان دانش و فرهنگ به نیکی زنده و جاويد بماند.

از خداوند منان برای روان پاک و بلند این استاد گران‌قدر جایگاهی رفیع و برای خانواده محترمش صبر و اجر و برای اهالی رسانه و روابط‌ عمومی شکیبایی و پایداری طلب می‌کنم.

روانش شاد، روحش قرين رحمت باد.

یادآوری می‌شود به دلیل سال‌ها تلاش صادقانه مرحوم استاد معتمد نژاد در عرصه رسانه‌ای و علوم ارتباطات کشور، با موافقت احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران، پیکر پدر علم ارتباطات در قطعه نام آوران به خاک سپرده خواهد شد.