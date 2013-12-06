به گزارش خبرنگار مهر، از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید اجرای طرح های پارس جنوبی اولویت بندی شده و از این رو هم اکنون تمرکز شرکت ملی نفت ایران بر روی تکمیل و راه اندازی پنج فاز قدیمی 12، 15 تا 18 پارس جنوبی است.



بر این اساس همزمان با پیشرفت لاک پشتی و حتی توقف ساخت پالایشگاه های فازهای جدید و به اصطلاح 35 ماهه پارس جنوبی، اما ساخت دو سازه عظم دریایی فاز 13 و فاز 18 پارس جنوبی به پایان رسیده است و برای نصب در خلیج فارس روانه دریا شده اند.



سيد مجيد هدايتي مدير بخش فراساحل فاز 13 پارس جنوبی با اشاره به اتمام مراحل ساخت یکی از پایه‌های سکو " جکت " فاز 13 این میدان مشترک گازی، گفت: اين جكت به وزن 1970 تن و با ارتفاع 70 متر از جزيره صدرا بارگيري و به زودي با انجام مراحل حمل توسط شناور مهديس در موقعيت سوم حفاري و توليد گاز در اين بلوك دريايي نصب و راه اندازي خواهد شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مطابق با برنامه ريزي انجام شده اين سازه پس از زمان حمل دريايي در مدت 25 روز آينده در موقعيت بعدي فاز 13 كه يكي ديگر از سكوهاي اصلي است نصب مي‌شود، تصریح کرد: آماده استقرار سومين دكل حفاري براي حفاري چاه‌هاي توسعه اي اين بخش از ميدان مشترك خواهد بود .



به گزارش مهر، تاسیسات دریایی و فراساحلی طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی شامل 38 حلقه چاه دریایی، 4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز، دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی در مجمع به طول 180کيلو متر به همراه دو رشته خط 5/4 اينچ تزريق MEG است.



هدف از طرح توسعه این فاز مشترک گازی تولید روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز، 80 هزار بشكه در روز ميعانات گازي، 400 تن گوگرد، سالانه 1.1 میلیون تن گازمایع و یک میلیون تن اتان است.



سکوی فاز 18 پارس جنوبی روانه خلیج فارس شد

همچنین روز گذشته با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران سکوی فاز 18 پارس جنوبی روانه آب های خلیج فارس برای نصب و راه اندازی شد.



این سازه دریایی در مجموع متشکل از یک جکت چهار پایه ( همراه شمع ها) به وزن ٢ هراز ٩٦٠ تن، عرشه به وزن حدود دو هزار و 320 تن و متعلقات شامل یک پل، یک سه پایه، عرشه و پایه مشعل در مجموع به وزن 900 تن است و پیش بینی می شود تا 5 ماه آینده قابل بهره برداری باشد.



به گزارش مهر، طرح توسعه چهار فاز قدیمی پارس جنوبی شامل 15، 16، 17 و 18 آذر ماه سالجاری وارد هفتاد و هفتمین ماه توسعه خود شده است و با این وجود وزارت نفت از تحویل کامل این فازهای مشترک گازی تا پیش از زمستان سال آینده خبر داده است.



از این رو در صورتی‌که این چهار فاز مشترک گازی تا آذر ماه سال 1393 (12 ماه آینده) به طور کامل در مدار بهره برداری قرار بگیرند این چهار طرح مشترک گازی در نودمین ماه توسعه تکمیل و تولید روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز طبیعی از آنها آغاز خواهد شد.



به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه نهایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌، 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌، 400 تن گوگرد، سالانه بیش از یک میلیون تن گازمایع و یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها است.



عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی تیر ماه سال 1386 با حضور رئیس جمهوری دولت نهم توسط کنسرسیویم متشکل از پیمانکاران داخلی در عسلویه آغاز شده بود.