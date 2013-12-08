سرمربی تیم ملی فوتبال پاسخ کرانچار را داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در بیانیه کارلوس کی روش آمده است: به عنوان یک قاعده کلی، من هیچ گاه توضیحاتی که به صورت خصوصی و حرفه‌ای به بازیکنانم ارائه می‌کنم را به صورت عمومی به رسانه‌ها اعلام نخواهم کرد و این صحبت‌های مطرح شده را به عنوان موضوعات داخلی باشگاه تلقی می‎‌کنم.

از سویی دیگر باز هم به عنوان یک قاعده کلی، در صورتیکه مشکل، شک و شبهه و یا نگرانی نسبت به همکارانم داشته باشم، ترجیح می‌دهم که رو در رو این موضوعات را با آنها مطرح کنم و از سویی دیگر از نظر دید فنی، شدیداً معتقد هستم که وظیفه من در مقابل بازیکنانم صداقت و وفاداری است و این حق بازیکنان من است که از تفکرات و توقعاتم و همچنین عقاید من در ارتباط با نقش آنها در تیم ملی مطلع باشند.

در نهایت به عنوان یکی از مهمترین اصول مربیگری و اخلاق حرفه‌‎ای، بازیکنی را به تیم ملی دعوت می‌کنم که شخصاً معتقد هستم در پستی که به او نیاز است شانس بیشتری برای بازی کردن داشته باشد. این مسئله را مجددا تکرار می‌کنم، اگر بازیکنی در پستی که تیم ملی به او نیاز دارد بتواند بازی کند، هم برای او و هم برای تیم ملی بهتر خواهد بود. موضع من کاملاً متفاوت از آنهایی است که با بی احترامی و برخوردهای غیرحرفه‌ای رفتار می‎کنند.