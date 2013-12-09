به گزارش خبرنگار مهر، با صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابت‌های جام جهانی همه دغدغه کارلوس کی روش به نحوه آماده سازی تیمش برای حضور در این رقابت ها معطوف شد و برنامه هایش را به سازمان لیگ ارائه کرد تا بهترین تصمیم برای ادامه رقابت های لیگ سیزدهم و جام حذفی گرفته شود.

خواسته کی روش این است که بازیکنان تیم ملی را در زمانی مناسب برای آماده سازی در اختیار داشته باشد. وی در مصاحبه های متعددی که انجام داده این درخواست را از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشته که از فروردین ماه کلیه بازیکنان مورد نظرش را در اختیار داشته باشد. کی روش حتی تاکید کرده بازیکنانی که در تیم ملی حضور دارند نمی‌توانند تیم‌های باشگاهی خود را در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز همراهی کنند.

مسئولان سازمان لیگ از مدتها پیش در تلاشند تا خواسته های کی روش را برآورده کنند اما زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان یکی از اولین مربیانی بود که به این درخواست سرمربی تیم ملی واکنش نشان داد و تاکید کرد بدون بازیکنان ملی پوشش در رقابت های لیگ قهرمانان حضور پیدا نخواهد کرد. با این حال از آنجایی که این تصمیم هنوز قطعی نشده سایر مربیان واکنشی به این درخواست نکرده اند.

با این حال سازمان لیگ همچنان در حال بررسی راهکارهای مختلف برای محقق کردن درخواست کی روش است. اما برگزاری سیزده هفته باقی مانده رقابت های لیگ برتر و بازیهای باقیمانده جام حذفی نیاز به زمان چندماهه دارد تا این سازمان بتواند بازیکنان مورد نظر کی روش را آزاد کند.

در این میان اختلاف نظری که بین مثلث کارلوس کی روش، سازمان لیگ و باشگاه ها بوجود خواهد آمد، کار را برای تصمیم گیری سخت خواهد کرد. اما از آنجایی که هدف همه اهالی فوتبال موفقیت تیم ملی در جام جهانی است، به نظر می رسد سازمان لیگ تلاش خواهد کرد خواسته های کی روش را برآورده کند. یکی از این راهکارها این است که لیگ زودتر از 20 فروردین که سازمان لیگ وعده داده است به پایان برسد.

سازمان لیگ برای اینکه این مسابقات را زودتر از موعدی که وعده داده به پایان برساند، نیازمند موافقت باشگاه ها و البته برنامه ریزی فشرده است. اتفاقی که به نظر می رسد در گام اول با مخالفت برخی باشگاه ها مواجه شود اما با تدابیری که سازمان لیگ در نظر خواهد گرفت به نظر می رسد مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. تنها مشکلی که می تواند کمی این سازمان را به دردسر بیندازد، چهار باشگاهی هستند که باید در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند.

با این حال سازمان لیگ برتر باید با مشورت و همفکری مدیران باشگاه ها و سرمربیان تیم ها بهترین تصمیم را برای آینده فوتبال اتخاذ کند تا نه حقی از باشگاه ها ضایع شود و نه تیم ملی از برنامه‌های آماده سازی‌اش جا بماند.