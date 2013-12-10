اعلام جزئیات اجرای بیمه زنان خانه دار/ کسری 5 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدتقی نوربخش روز سه شنبه در اولین نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تامین اجتماعی در قالب مشاغل آزاد می تواند زنان خانه دار زیر 45 سال را به سه روش بیمه کند که در روش اول فقط بازنشستگی، روش دوم بازنشستگی و فوت و در روش سوم بازنشستگی فوت و کار افتادگی مطرح است که زنان خانه دار می توانند به ترتیب با پرداخت ماهیانه 60، 75 و 90 هزار تومان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: البته گروهی نیز از سوی بهزیستی و کمیته امداد به عنوان زن خانه دار به سازمان معرفی شدند که در مجموع 150 هزار نفر فعلا تحت پوشش طرح بیمه زنان خانه دار قرار دارند.

نوربخش گفت: در بودجه سال 92، 200 هزار نفر زن خانه دار به طور مشترک بین تامین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر با تخصیص اعتبار 100 میلیارد تومان از سوی دولت بیمه خواهند شد که در حال حاضر تدوین آئین نامه آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درمورد اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: در این قانون افراد با داشتن سابقه پرداخت بیمه 20 سال متوالی و 25 سال متناوب بدون شرط سنی بازنشسته می شوند و افرادی که در کارهای صنعتی نیز 25 سال سابقه دارند بدون داشتن شرط سنی بازنشسته می شوند.

آخرین وضعیت واگذاری معادن گلگهر

وی درخصوص واگذاری معادن گلگهر گفت: مصوبه ای درباره واگذاری این معدن. در مقطعی صادر و سپس لغو شد و امیدواریم بر اساس مکاتبات انجام شده مجددا واگذاری این معادن به سازمان تامین اجتماعی برگردانده شود.

1500 میلیارد تومان اعتبار ذخیره شده داریم

وی در مورد میزان اعتبار ذخیره سازمان نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی همیشه در کوتاه مدت ذخیره بودجه ای دارد و چنانچه وصولی های سازمان با مشکل مواجه شود می تواند از آن استفاده کند و در حال حاضر نیز 1500 میلیارد تومان نیز اعتبار ذخیره شده داریم.

آخرین مهلت قانون استفاده از بخشودگی جرایم

نوربخش درمورد بخشودگی جرایم نیز تاکید کرد: آخرین مهلت قانون استفاده از بخشودگی جرایم 19 دی ماه است و چنانچه کارفرمایان طی این مدت مراجعه کنند می توانند از بخشودگی بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد مطالبات دولت نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی با 60 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهکار است. طی سه ماه گذشته 1300 میلیارد تومان از این مطالبات از سوی دولت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه 15 هزار میلیارد تومان نیز در سال 92 به تعهدات دولت اضافه شده است گفت: دولت باید حق سه درصد حق بیمه و سهم کارفرمایی را به تامین اجتماعی پرداخت کند و به همین دلیل به طور مستمر به سازمان بدهی می شود. به طوری که روزانه 35 میلیارد تومان به ما بدهکار است و سال آینده نیز با افزایش میزان حقوق و دستمزد میزان مطالبات افزایش پیدا می کند.

کسری 5 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی

وی از کسری 5 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی خبرداد و گفت: در صورت کسری بودجه باید از ذخایر خود استفاده کنیم اما بر اساس اقدامات انجام شده علی رغم این که مجوز 5 هزار میلیارد استفاده از ذخایر را داریم اما با توجه به اصلاح ساختار و اقدامات صورت گرفته توانستیم تاحدودی این مشکل را حل کنیم.

نوربخش در مورد تحقیق و تفحص نیز گفت: با روی کار آمدن دولت جدید و همکاری سازمان تامین اجتماعی با مجلس آنها توانستند گزارشی که قرار بود طی 6 ماه جمع کنند را در مدت چهار ماه محقق کنند و بر اساس قانون متخلفین نیز به قوه قضائیه اعلام و آنها نیز برخورد قانونی را انجام خواهند داد.

وی در مورد اعتبار دفترچه بیمه ها نیز گفت: از ابتدای روی کار آمدن و طی صد روز اخیر توانستیم با تزریق منابع در بخش درمان مطالبات مراکز طرف قرارداد را تا پایان مردادماه پرداخت کنیم و همچنین 170 قلم دارو نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفت و تسهیلاتی برای بیماران کلیوی، هموفیلی، دیالیزی و تالاسمی در نظر گرفته ایم که امیدواریم با تصویب شورای عالی بیمه بیماران ام اس نیز در این گروه قرار گیرند.