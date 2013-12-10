دوره هاي MBA و DBA موسسات آموزش عالی آزاد فاقد مدرک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسینی با اعلام این خبر، گفت: دفتر گسترش آموزش عالی عمدتا یک دوره‌های رسمی در دانشگاه‌های مختلف کشور اعم از دولتی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد برگزار می‌کند و تمام این رشته‌ها و مراکز مجوز لازم را از دفتر گسترش وزارت علوم کسب می‌کنند ولی امروزه برخی از مراکز هستند که ما آنها را تحت عنوان آموزش آزاد می‌شناسیم و دوره‌هایی را برگزار می‌کنند كه از جمله رشته‌های آن می‌توان از "MBA "و "DBA" نام برد، که مدارک آنها دانشگاهی تلقی نمی‌شود.

وی افزود: این مدارک اعطا شده از سوی مراکز آموزش آزاد صرفاً برای ارتقاء دانش کسانی است که در این حوزه آموزش‌های لازم را کسب کرده‌اند.

حسینی در خصوص صدور بخشنامه‌ای از سوی دفتر توسعه مدیریت انسانی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه این مدارک ارزش استخدامی نیز ندارند، گفت: وقتی مدرکی صادر می‌شود باید مسئولان مراکز برگزار كننده و داوطلبان شركت در اين رشته ها نسبت به استناد و گواهی دریافت شده از دفتر گسترش آموزش عالی اطلاعات کافی را کسب کنند، در غیر اینصورت اين مراکز بدون داشتن مجوز نمی‌توانند مدرک دانشگاهی صادر کنند.