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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

استفاده از عناوین MBA و DBA در دوره‌های آموزش عالی آزاد ممنوع شد

استفاده از عناوین MBA و DBA در دوره‌های آموزش عالی آزاد ممنوع شد

وزارت علوم با هدف جلوگیری از ایجاد شائبه درباره اعطای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای، استفاده از عناوین لاتین مانند MBA و DBA را در دوره‌های آموزش عالی آزاد ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش عالی که توسط مؤسسات آموزش عالی آزاد و مراکز آموزش آزاد دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود، جایگاه ویژه‌ای بین متخصصان و کارفرمایان پیدا کرده است؛ این دوره‌ها صرفاً تخصصی هستند و مدرک دانشگاهی مقطع‌دار محسوب نمی‌شوند.

با این حال، استفاده از عباراتی مانند MBA و DBA در عنوان برخی از این دوره‌ها، شائبه اعطای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای را ایجاد کرده است.

بر این اساس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ بخشنامه‌ای به تمامی مراکز مجری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد که بر اساس آن، استفاده از عناوین لاتین از جمله MBA و DBA در دوره‌های آموزش عالی آزاد ممنوع اعلام شده است.

کد مطلب 6921354
زهرا سیفی

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