تهیه فهرست سایتهای علمی فیلتر شده/ درخواست کمیته فیلترینگ از 3 وزیر

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با فیلتر سایتهای علمی و تخصصی اظهار داشت: درکمیته فیلترینگ بخشی تحت عنوان فیلتر سایت های علمی و تخصصی وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه هیچ یک از اعضاء کارگروه تعیین مصادیق و دیگر مسئولین کشور با فیلتر سایت های علمی و تخصصی موافق نیستند، ادامه داد: در این راستا دبیرخانه کارگروه فهرست جامعی از سایتهای علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف تهیه و ترتیبی اتخاذ کرده که به محض پیشنهاد چنین سایتهایی برای فیلتر، بصورت نرم افزاری از فیلتر دامنه اصلی آنها جلوگیری شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دبیرخانه کارگروه از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلا طی نامه های جداگانه ای درخواست کرده که فهرست سایتهای علمی و تخصصی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را تهیه و به این کمیته اعلام کنند تا فهرست مدنظر دبیرخانه تکمیل شود؛ درحال حاضر نیز اگر وزارتخانه های مذکور فهرست سایتهای موردنظر خود را به این دبیرخانه ارسال کنند، از فیلتر دامنه اصلی آنها خودداری خواهد شد.

خرم آبادی تصریح کرد: البته گاهی اوقات ممکن است یک سایت دارای محتوایی علمی و تخصصی نیز فیلتر شود و این موضوع به این دلیل است که آن سایت علاوه بر محتوای علمی و تخصصی دارای موارد متعدد محتوای مجرمانه غیراخلاقی نیز باشد که به دلیل کثرت محتوای غیراخلاقی و فقدان امکانات فنی لازم، تفکیک محتوای مجرمانه از غیرمجرمانه آن امکان پذیر نباشد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور افزود: بارها از وزارت ارتباطات خواسته شده است امکانات فنی لازم را تهیه و در اختیار کمیته فیلترینگ قرار دهد تا به جای فیلتر تمام محتوای سایتهای بزرگی که تفکیک محتوای آنها بصورت دستی و با کمک نیروی انسانی امکان پذیر نیست، بوسیله نرم افزارهای هوشمند، مصادیق محتوای مجرمانه آن را شناسایی و فیلتر کند که تاکنون این خواسته اجابت نشده است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق اظهار امیدواری کرد وزیر ارتباطات که عضو کمیته فیلترینگ است و وظایف مهمی را در این کمیته برعهده دارد، هرچه سریعتر امکانات فنی لازم را در اختیار کارگروه تعیین مصادیق قرار دهد تا مشکلات موجود مرتفع شود.