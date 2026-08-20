صرفی: ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صرفی عصر پنجشنبه در سفر به آستانه‌اشرفیه و نشست با فرماندار و نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تسهیل فرایندهای ثبتی و نظارتی تعاونی‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ثبت تعاونی‌ها و تغییرات آنها باید با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود، اظهار کرد: فرایند ثبت و نظارت بر تعاونی‌ها باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام شود و الکترونیکی شدن مجامع تعاونی‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت بخش تعاون در کشور افزود: در حال حاضر ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور داریم و هفته تعاون فرصت مناسبی برای تقویت همکاری میان تعاونی‌ها و معرفی ظرفیت‌های این بخش است.

افتتاح ۵ هزار و ۳۹ طرح تعاونی در هفته تعاون

صرفی از اجرای برنامه‌های مشترک در چهار پهنه و چهار استان کشور همزمان با هفته تعاون خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها، تعاونی‌ها دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند، تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و تفاهم‌نامه‌های همکاری میان آنها منعقد خواهد شد.

وی ایجاد بازار مشترک و توسعه زنجیره‌های ارزش‌آفرینی را از دیگر برنامه‌های هفته تعاون عنوان کرد و افزود: در هفته تعاون امسال ۵ هزار و ۳۹ واحد تعاونی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۸ همت به بهره‌برداری می‌رسد که تعاونی‌های مسکن کارگری نیز در میان این طرح‌ها قرار دارند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دبیرخانه این برنامه تشکیل شده و کارگروه‌های تخصصی نیز در حال شکل‌گیری هستند تا برنامه‌های همکاری میان تعاونی‌ها به صورت منسجم دنبال شود.

پیشنهاد تشکیل کمیته تعاون در بریکس

صرفی با اشاره به برنامه‌های ایران در حوزه بریکس اظهار کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته تعاون در این مجموعه ارائه شده است و در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، به دنبال تشکیل دبیرخانه تعاون بریکس در ایران هستیم.

وی افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینه تشکیل صندوق تعاون بریکس در کنار ساختار بریکس است که می‌تواند فرصت مالی مناسبی برای کشور ایجاد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو را تقویت کند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبادل دانش، تجربه و آموزش میان تعاونی‌های کشورهای عضو بریکس را از دیگر اهداف این برنامه دانست و گفت: این رویکرد با اصل ششم اصول جهانی تعاون، یعنی «همکاری میان تعاونی‌ها»، همخوانی دارد.

صرفی با بیان اینکه فلسفه تعاون بر کمک و هم‌افزایی میان تعاونی‌ها استوار است، تصریح کرد: این همکاری می‌تواند در حوزه‌هایی مانند خرید، حمل‌ونقل، امور اداری و سایر نیازهای تعاونی‌ها شکل بگیرد و موجب افزایش توان اقتصادی آنها شود.

تعاونی‌های بزرگ ضامن تعاونی‌های کوچک می‌شوند

وی یکی از مصادیق مهم همکاری میان تعاونی‌ها را استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ برای حمایت از تعاونی‌های کوچک عنوان کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند در زمینه ضمانت نزد بانک‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های کوچک برای تأمین وثایق افزود: اگرچه شرایط دریافت ضمانت از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نسبت به بانک‌ها تسهیل شده است، اما تعاونی‌های کوچک برای تأمین همین میزان وثیقه نیز با مشکل مواجه هستند.

صرفی ادامه داد: طی یک ماه گذشته موضوع استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ برای حمایت از تعاونی‌های کوچک در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بررسی و مدلی برای اجرای آن پیشنهاد شده است.

وی توضیح داد: در این مدل، تعاونی‌های بزرگ اعتبارسنجی می‌شوند و صندوق ضمانت مشخص می‌کند هر تعاونی تا چه سقفی می‌تواند از اعتبار خود برای ضمانت تعاونی‌های دیگر استفاده کند؛ برای نمونه، اگر یک تعاونی بزرگ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبارسنجی شده باشد، می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، ضمانت تعاونی‌های کوچک‌تر را بر عهده بگیرد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این سازوکار، تعاونی بزرگ‌تر بر اساس اعتبار تعیین‌شده، تعهدات تعاونی کوچک‌تر را تا سقف مشخص تضمین می‌کند و تعاونی کوچک نیز می‌تواند با اتکا به این ضمانت، از بانک ضمانت‌نامه یا تسهیلات دریافت کند.

وی افزود: اجرای این مدل می‌تواند دسترسی تعاونی‌های کوچک‌تر به منابع بانکی را افزایش دهد و بخشی از مشکلات آنها در زمینه تأمین وثیقه و ضمانت را برطرف کند.

تصویب دو مدل جدید ضمانت در صندوق تعاون

صرفی با اشاره به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اظهار کرد: در این مجمع دو مدل جدید در حوزه ضمانت پیش‌بینی شد که یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ‌تر برای حمایت از تعاونی‌های کوچک‌تر است.

وی افزود: این سازوکار در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به تصویب رسیده، اما برای نهایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کرده و به تصویب هیئت دولت برسد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی، این طرح می‌تواند به عنوان ابزاری نوین برای ضمانت تعاونی‌ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد و زمینه همکاری مالی میان تعاونی‌ها را توسعه دهد.

صرفی در تشریح شیوه‌های دریافت تسهیلات بانکی نیز گفت: تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک باید وثیقه یا تضمین ارائه کنند که این تضمین می‌تواند به صورت مستقیم از طریق ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها همچنین می‌توانند با مراجعه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از ظرفیت ضمانتی این صندوق برای دریافت تسهیلات یا ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: مدل ضمانت متقابل میان تعاونی‌ها می‌تواند ظرفیت‌های مالی و اعتباری تعاونی‌های بزرگ را در خدمت تعاونی‌های کوچک قرار دهد و مسیر تأمین مالی، توسعه فعالیت و ارزش‌آفرینی در بخش تعاون را هموارتر کند.