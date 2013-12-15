وزیر خارجه ایتالیا به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار ، وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد "اما بونینو" وزیر خارجه این کشور روز شنبه 30 آذر ماه به تهران سفر خواهد کرد.

بنا به اعلام وزارت خارجه این کشور و بدون پرداختن به جزئیات بیشتر خانم بونینو در تهران دیدار های سازنده ای با مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

در 10 سال گذشته این اولین بار است که وزیر خارجه ایتالیا از ایران دیدار می کند.

دیدار وزیر خارجه ایتالیا از تهران بعد از امضاء توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 و همچنین بعد از دیدار ماه گذشته وزیر نفت کشورمان با رئیس شرکت بزرگ نفتی ایتالیا "انی" در وین صورت می گیرد.