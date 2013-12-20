کوهورت گلستان زمینه ساز درمان بیماری های مزمن است

به گزارش خبرنگارمهر، رضا ملك زاده صبح جمعه در گرگان ابراز داشت: امروزه در كشور به دليل اينكه بسترهاي مناسبي وجود ندارد تا در آن محققان تحقيق كنند، بسياري از اين محققان را از دست مي دهيم.

وي با بيان اينكه پيشنهاد مي شود تا اين مطالعات به عنوان واحد دانشگاهي در دانشگاه ها مد نظر قرار گيرد، خاطرنشان ساخت: اين كار باعث مي شود تا آنان نسبت به كار و فعاليت هايشان در اين حوزه علاقمندتر شوند و بستر مناسبي نيز براي تحقيقات ايجاد مي شود.

ملك زاده با اشاره به اينكه دانشگاه هاي پزشكي معروف دنيا با برگزاري كوهورت ها توانستند پيشرفت كنند، بيان داشت: بسياري از اين دانشگاه معروف دنيا همچون دانشگاه هاروارد هنوز هم كوهورت خود را ادامه مي دهد و توانسته در بررسي هايي كه انجام داده به راه حل ها ويافته هاي خوبي در ارتباط با بيماري ها دست يابد.

وي ادامه داد: در حال حاضر در دنيا حدود دو ميليون محقق وجود دارد كه در حال مطالعه در حوزه هاي مختلف پزشكي هستند و ما با برگزاري اين كوهورت ها مي توانيم نقش مهمي را در برگزاري مطالعات دقيق و پيگيري آنها در دنيا ايفا كنيم.

اين مسئول گفت: اين كوهورت ها با انجام مطالعات پايه درصدد شناخت انواع بيماري و علائم بيماري ها و پيشگيري از بيماري هاي مزمن انجام مي شود و به اين وسيله مشاركت داشته باشيم در سطح علم پزشكي دنيا و نقش مهمي را ايفا كنيم.

وي اذعان داشت: در حال حاضر اين مطالعات در استان گلستان در منطقه گنبد با همكاري متخصصاني از استانهاي يزد،گيلان، سيستان و بلوچستان و تبريز در حال انجام است واگر بخواهيم به پيشرفت هاي خوبي دست يابيم بايد اين آمادگي را در خود ايجاد كنيم تا اين مطالعاتي را كه آغاز كرده ايم با علاقه مندي ادامه دهيم.

معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش اضافه كرد: در نظر داريم در استانهاي ديگري كه آمادگي دارند در اين زمينه فعاليت كنند اين كوهورت را با 10 هزارنفر آغاز كنيم و بيشتر مطالعات را بر روي افراد بزرگسال و 40 سال به بالا انجام دهند.

وي با اشاره به مهمترين بخش مطالعات كوهورت تصريح كرد: مهمترين نكته اي كه در اين مطالعات انجام مي شود اين است كه زماني كه اين مطالعات آغاز مي شود تا زماني كه افرادي كه تحت نظر اين مطالعه فوت كنند ادامه دارد و همچنين از دل اين مطالعات مقالات ارزشمندي به جامعه تحويل داده مي شود.

اين مسئول ابراز داشت: در اين چند ساله توانسته ايم با 50 دانشگاه برتر دنيا درتوليد مقالات مشترك فعاليت كنيم و با توجه بر اينكه برخي اعتقاد داشتند كه كوهورت در ايران امكان پذير نيست، ما توانستيم با استفاده ا ز علاقه مند اين كار را انجام دهيم.

وي خاطرنشان كرد: به اين وسيله مي توانيم از دانشگاه هاي پزشكي معتبر دنيا برندهاي معتبري را دريافت كنيم.

مطالعات بر روي نوزادان به زودي آغاز مي شود

ملك زاده افزود: در كنار مطالعه بر روي افراد بزرگسال در نظر گرفته ايم تا با متخصصان اطفال نيز مذاكره اي داشته باشيم تا هر دانشگاه بر روي پنج هزار يا 10 هزار نوزادي كه به دنيا مي آيند مطالعاتي داشته باشند وبتوانند علل بسياري از بيماري ها مزمن در دوران كودكي را شناسايي كنند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه علل بسياري از بيماري هاي مزمن رابطه نزديكي با دوران كودكي و نوجواني دارد متخصصان با انجام مطالعات بر روي كودكان مي توانند به علل اين بيماري ها دست يابند.

معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش با اشاره به حوزه پژ‍وهش گفت: وزارت بهداشت و درمان بيشتر بر پژوهش هاي كاربردي تاكيد دارد و بيشتر بر تحقيقات طولاني كه منجز به كشف علل و بروز و همچنين راه درمان بيمار مي شود اصرار داريم.

80درصد علل مرگ ومير بيماري ها مزمن است

وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 80 درصد از علل مرگ مير در كشور بيماريهاي مزمن و سرطان ها هستند اين بيماري هاي شامل بيماري هاي قلبي ، ديابت، سرطان ها و فشار خون هستند.

ملك زاده ادامه داد: نزديك به نيمي از اين مرگ و مير ها نيز مربوط به بيماري هاي قلب و عروق ، 20 درصد سرطان ها، حدود پنج درصد نارسايي كليه ،كبد و مشكلات مغزي و عصبي است.

وي بيان داشت: عمدتا بسياري از اين بيماري ها قابل پيشگيري هستند و ما بايد تلاش كنيم در تحقيقات خود به دنبال موثرترين روش براي پيشگيري از اين بيماري ها باشيم چرا كه وقتي افراد به اين بيماري ها مبتلا شده اند، نمي توانيم كمك زيادي به آنان انجام دهيم.

رضا ملك زاده گفت: كاري كه ما از 10 سال پيش در دانشگاه هاي مختلف از جمله تهران، اصفهان وديگر شهرها و همچنين در وزارت بهداشت آغاز كرده ايم تاكيد بر تحقيقات دراز مدت است تا بتوانيم به گونه اي در پيشگيري اين بيماري ها مداخله كنيم.

وي افزود: ما در استان گلستان براي بدست آوردن روش هايي جديد براي پيشگيري از اين بيماري ها تلاش مي كنيم و اميدوراي در طي چند سال آينده براي پيشگيري از اين بيماري ها و ارتقاء سلامت طرح هاي جديدي را ارائه دهيم.

معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش خاطرنشان ساخت: مردم مي توانند با مصرف كم نمك، داشتن تحرك بدني ،مصرف بيشتر سبزيجات، كم مصرف كردن گوشت قرمز، عدم از استفاده از دخانيات و كمتر مصرف كردن چربي مي توانند از بروز بسياري از بيماري هاي مزمن جلوگيري كنند.