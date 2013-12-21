محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی پرسپولیس برابر سایپا در هفته نوزدهم و تداوم صدرنشینی سرخپوشان اظهار داشت: خوشبختانه پرسپولیس از نظر فنی تغییرات زیادی داشته است و بازیکنانش به بلوغ تاکتیکی رسیده‌اند. بازیکنان همچنین از نظر بدنی خوب کار می‌کنند و در جریان مسابقات سر حال و شاداب هستند.

وی افزود: به نظرم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و همین روند رو به رشد ادامه داشته باشد پرسپولیس امسال دو جام خواهد گرفت.

مدیر تیم پرسپولیس درباره عملکرد خوب بازیکنان جوان این تیم از جمله محسن مسلمان و پیام صادقیان هم تاکید کرد: پرسپولیس یکسری بازیکن جوان دارد که آینده تیم ملی را می‌سازند. به نظرم جوان‌های پرسپولیس امسال پدیده بودند. هرچند مربیگری سلیقه‌است ولی به نظرم باید از این بازیکنان برای حضور در تیم ملی دعوت شود.

پنجعلی در پایان درباره احتمال انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس و کنار گذاشتن محمد رویانیان از این پست، گفت: من خبری از این موضوع ندارم. فکر نکنم رویانیان از پرسپولیس برود چون دلیلی ندارد این اتفاق رخ بدهد! پرسپولیس در حال حاضر شرایط حساسی دارد و هر تغییری در پست مدیریت به تیم لطمه می‌زند.