نفت آرامش پرسپولیس را برهم زد/ استقلال بدترین تیم نیم فصل دوم را برد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید که بهترین پیروزی در میان مدعیان را سپاهان برابر تراکتورسازی آنهم در تبریز بدست آورد. شاگردان زردپوش کرانچار با این موفقیت، به بحران 8 هفته گذشته خود در رسیدن به پیروزی پایان دادند و ضمن نزدیک شدن به 5 تیم بالای جدول، باعث سقوط سه پله‌ای تراکتورسازی و رسیدن این تیم تبریزی به رده پنجم شدند.

در این هفته پرسپولیس توانست با پیروزی برابر سایپا، ضمن گرفتن انتقام شکست دور رفت از این تیم، جایگاهش در صدر جدول را آنهم به لطف تفاضل گل بهتر از نفت تهران حفظ کند. نفتی‌ها هم توانستند در زمین راه‌آهن و دربی کوچک تهرانی‌ها، به پیروزی ارزشمندی دست یافته تا با یک پله صعود، به رده دوم رسیده و نزدیک‌ترین تعقیب کننده پرسپولیس در بالای جدول باشند.

استقلال تهران هم در روز رویارویی امیر قلعه‌نویی با صمد مرفاوی - یاران قدیمی در تیم آبی‌پوش پایتخت - توانست به پیروزی مهمی در قم دست یابد تا به رده سوم صعود کند. اختلاف امتیازی آنها با پرسپولیس و نفت تهران تنها یک امتیاز است. صمد مرفاوی که در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر، جانشین محمد مایلی‌کهن شده بود، در 4 بازی که هدایت صبا را برعهده داشته، 4 باخت را تجربه کرده است تا بدترین تیم نیم فصل دوم لیگ سیزدهم لقب بگیرد.

فولادخوزستان هم در زمین داماش گیلان 3 امتیاز بسیار مهم بدست آورد تا به رده چهارم صعود کند. البته داماش به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال صنعتی همچنان در رده نهم باقی‌ماند که این جایگاه را مدیون ملوان است، تیمی که در این هفته در زمین صنعتی‌ها به پیروزی دست یافت. ملوانی‌ها به خاطر این برد و همچنین شکست سایپا برابر پرسپولیس به رده هفتم صعود کرد. این ششمین برد در 8 بازی گذشته ملوانی‌ها بود که آنها را به جمع 6 تیم بالای جدول نزدیک کرد.

ذوب‌آهن اصفهان هم با سرمربی جدیدش یعنی مجتبی تقوی نتوانست در خانه برابر مس کرمان پیروزی نیمه نخست را حفظ کند و با تساوی برابر این تیم همچنان در بین 3 تیم قعرنشین جدول باقی‌ماند. فجر هم در خانه برابر گسترش فولاد متوقف شد تا یکی از دو تیم قعرنشین جدول لیگ باشد.

در این هفته "لوسیانو پریرا" هر دو گل فولاد برابر داماش را به ثمر رساند و رضا عنایتی برای صبای قم و کریم انصاریفرد برای تراکتورسازی تبریز گل‌زنی کردند تا این سه بازیکن با 9 گل زده در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ قرار بگیرند و رقابت نزدیکی برای کسب عنوان آقای گلی لیگ سیزدهم را با همدیگر داشته باشند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پرسپولیس یک - سایپای البرز صفر

گل: محسن مسلمان (73) برای پرسپولیس

* فجرسپاسی شیراز صفر - گسترش فولاد صفر

* استقلال صنعتی صفر - ملوان بندرانزلی 2

گل‌ها: سیامک کوروشی (54) و جلال رافخایی (60- پنالتی) برای ملوان بندرانزلی

* ذوب‌آهن اصفهان یک - مس کرمان یک

گل‌ها: سینا عشوری (27) برای ذوب‌آهن - کریم اسلامی (71) برای مس کرمان

* داماش گیلان یک - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: علیرضا نظیف‌کار (53- پنالتی) برای داماش - لوسیانو پریرا (45 و 48) برای فولاد

* راه‌آهن سورینت یک - نفت تهران 3

گل‌ها: پیروز قربانی(45) برای راه‌آهن - رضا نوروزی (38- پنالتی)، هادی نوروزی (86) و گل به خودی (3+90) برای نفت

* تراکتورسازی تبریز یک - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: حمید گردانی (2+45 - گل به خودی) و امید ابراهیمی (1+90) برای سپاهان - کریم انصاریفرد (83) برای تراکتورسازی

* صبای قم یک - استقلال تهران 2

گل‌ها: رضا عنایتی (80) برای صبا - محمد قاضی (40) و پژمان منتظری (66) برای استقلال

جدول گلزنان لیگ برتر:

9 گل: کريم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنايتی (صبای قم) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)

8 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی)

7 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز) و رضا نوروزی (نفت تهران)

6 گل: مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن اصفهان)

5 گل: محمدرضا خلعتبری و سیدمهدی سیدصالحی (پرسپوليس)، محمد غلامی (سپاهان)، مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)، ميلاد ميداوودی (صنعتی خوزستان)، لوسيانو ادينهو (مس کرمان)، امين متوسل‌زاده (داماش گيلان) و بختيار رحمانی (فولاد خوزستان)

4 گل: محمد قاضی و فرهاد مجيدی (استقلال)، مسعود حسن‌زاده و روح‌الله سيف‌اللهی (داماش گيلان)، سعيد دقيقی (تراکتورسازی تبریز)، جابر انصاری (گسترش فولاد) و فريد بهزادی کريمی (صبای قم)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پرسپولیس 19 11 4 4 22 8 14+ 36(1-) - 2 نفت تهران 19 10 6 3 27 16 11+ 36(1-) یک پله صعود 3 استقلال تهران 19 10 6 3 23 15 8+ 35 یک پله صعود 4 فولاد خوزستان 19 10 5 4 26 20 6+ 35 یک پله صعود 5 تراکتورسازی تبریز 19 9 7 3 28 18 10+ 33 (1-) 3 پله سقوط 6 سپاهان اصفهان 19 7 9 3 19 12 7+ 30 - 7 ملوان بندرانزلی 19 8 4 7 23 19 4+ 27 یک پله صعود 8 سایپا البرز 19 6 7 6 15 17 2- 25 یک پله سقوط 9 داماش گیلان 19 5 8 6 22 23 1- 22(1-) - 10 صنعتی خوزستان 19 5 7 7 20 25 5- 22 - 11 گسترش فولاد 19 4 8 7 19 21 2- 20 - 12 راه‌آهن سورینت 19 4 5 10 16 23 7- 17 - 13 صبای قم 19 4 4 11 21 28 7- 16 - 14 ذوب‌آهن اصفهان 19 3 7 9 17 28 11- 16 - 15 فجرسپاسی 19 3 5 10 11 24 13- 15 - 16 مس کرمان 19 1 11 7 14 26 12- 14 -

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است